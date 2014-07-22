به گزارش خبرگزاری مهر، اختراع های متنوع و بسیاری به مرحله تولید انبوه می رسند که برخی از آنها به دلیل اینکه با زندگی روزمره مردم در ارتباط بیشتری هستند، با استقبال چشمگیری مواجه می شوند.



یکی از اختراع های اخیر که با استقبال مخاطبان روبرو شده، دستگاهی است که لباس های خشک درون آن قرار گرفته و پس از ده دقیقه می توان لباس ها را از دستگاه بیرون آورده و تفاوت در بافت آنها را احساس کرد. این دستگاه جدید بر بافت لباس ها تاثیر گذاشته و علاوه بر اینکه آنها را از هر گونه خط و چروک عاری می کند، به بافت لباس نیز کمک می کند تا در اثر شستشو آسیب نبیند.





مخترعان برای سنجش این طرح، چندین لباس را پس از شستشو مورد اتوکشی قرار داده و از سوی دیگر، لباس هایی را نیز داخل این دستگاه قرار دادند. لباس هایی که مورد اتوکشی قرار گرفته بودند پس از مدتی بافت های اولیه خود را از دست داده و این روند بر شکل و ظاهر لباس نیز تاثیر داشته و لباس ها به مرور شکل و ظاهر اولیه خود را از دست دادند.



اما زمانی که لباس ها داخل این دستگاه قرار داده شدند نه تنها شکل اولیه خود را حفظ کردند بلکه هیچ گونه آسیبی نیز به آنها وارد نشد. از سوی دیگر، لباس هایی که در اثر شست و شوی مداوم از بین رفته بودند، زمانی که داخل این دستگاه قرار گرفتند، از حالت فعلی خود فاصله گرفتند.



این دستگاه قادر به شستشو و همچنین احیای بافت انواع لباس ها با جنس هایی از نخ، بافت و .... است. این شستشوی شگفت انگیز تنها ده دقیقه به طول می انجامد.

این دستگاه به آب یا اتصال به دستگاه فاضلاب برای شستشو نیازی ندارد.