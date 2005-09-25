فردين معصومي: اميدوارم بتوانم از نام ايران دفاع كنم

به گزارش خبرگزاري " مهر" فردين معصومي اظهارداشت: وضعيت تيم كشتي كشورمان بسيارخوب است و اميدوارم بتوانم بعنوان نماينده سنگين وزن كشورمان از نام ايران دفاع كنم. من درحال حاضر از آمادگي بسيارخوبي برخوردارم.

شايان ذكراست: معصومي پس فردا اولين ديدار خود را برگزارمي كند.