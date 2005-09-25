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۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۵

مسابقات كشتي قهرماني جهان - بوداپست

فردين معصومي: اميدوارم بتوانم از نام ايران دفاع كنم

رقابتهاي كشتي قهرماني جهان ازفردا آغاز مي شود و اين در حالي است كه ملي پوش وزن 120 كيلوگرم كشورمان نسبت به موفقيت دراين مسابقات خوش بين است.

به گزارش خبرگزاري " مهر" فردين معصومي اظهارداشت: وضعيت تيم كشتي كشورمان بسيارخوب است و اميدوارم بتوانم بعنوان نماينده سنگين وزن كشورمان از نام ايران دفاع كنم. من درحال حاضر از آمادگي بسيارخوبي برخوردارم.
شايان ذكراست: معصومي پس فردا اولين ديدار خود را برگزارمي كند.

کد مطلب 233566

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