تأثیر مواد مخدر بر رشته های عصبی/ باور غلط درباره استفاده افراد عصبی از مغزشان

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتقادات و باورهای مختلفی در میان مردم در رابطه با مسائل مختلف وجود دارد، یکی از این باورهای اشتباه در رابطه با اعصاب و سلول های مغزی است.

* مغز بزرگ نشان از هوش سرشار است

معمولا گفته می شود اگر شخصی باهوش است پس مغز بزرگی دارد. در صورتی که پزشکان هر گونه ارتباطی بین هوش و همینطور اندازه مغز را رد کرده و به چنین باورهایی معتقد نیستند. برای مثال مغز آلبرت انیشتن، دانشمند بزرگ آلمانی از سایز معمولی برخوردار بوده است. در صورتی که وی جایزه نوبل فیزیک را در سال 1921 میلادی از آن خود کرده بود. اگر این فرضیه صحت داشت پس نهنگ ها باید بالاترین ظرفیت هوش و یادگیری را داشتند و موش ها پایین ترین سطح یادگیری.

* تاثیر مواد مخدر بر رشته های عصبی و مغز



برخی افراد بر این باورند که مواد مخدر باعث از بین رفتن رشته های عصبی و همینطور ایجاد سوراخ در مغز می شود. در صورتی که چنین فرضیه ای صحت ندارد. مواد مخدری مانند کوکائین، اکستازی، هروئین و غیره می توانند باعث اختلال در انتقال دهنده های عصبی یا سیناپس ها شوند اما باعث ایجاد سوراخ در مغز نمی شوند.

* صد میلیارد نورون و سلول عصبی در مغز



مطالعات بسیاری که توسط محققان و همینطور عصب شناسان انجام شده، نشان می دهد که چنین آمار و ارقامی صحت ندارد و البته شمارش و حساب سلول های عصبی نیز کار سهل و ساده ای نیست.

* تنها از ده درصد ظرفیت مغز استفاده می شود



این ادعا تنها یک افسانه است. شاید از تمام قدرت مغز در یک لحظه استفاده نکنیم اما اینکه شخصی در طول عمرش تنها از ده درصد ظرفیت مغزش استفاده می کند، صحیح نیست و پایه علمی ندارد.

* افراد عصبی بیشتر از مغزشان استفاده می کنند



افراد عصبی به دلیل شیوه و سبک زندگی متفاوت می توانند نسبت به سایرین عصبی تر باشند اما این ادعا که افراد عصبی از مغزشان بیشتر استفاده می کنند نیز یکی دیگر از همان فرضیه های نادرست است.



* حس ادراک، حسی فراموش شده

معمولا بر این باور هستیم که انسان ها پنج حواس دارند، حواسی مانند:بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی. در صورتی که محققان معتقدند حس ادارک نیز باید در این حواس گنجانده شود زیرا تا این حس نباشد قادر به درک احساس گرسنگی، تشنگی یا احساس گرما و سرما و غیره نخواهیم بود.