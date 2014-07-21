گروگان سه ساله در شیراز آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد علی گودرزی دوشنبه شب در نشست خبری رها سازی گروگان سه ساله، گفت: در تاریخ 25 تیر ماه مفقود شدن بچه سه ساله در شهرستان لارستان به پلیس اعلام شد که آدم ربایان در خواست 350 میلیون تومان کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، با انجام مراحل قضایی پرونده به شیراز منتقل و جلسه فوری تشکیل شد.

وی افزود: با انجام شگردهای خاص پلیسی و مراقبت های پنهان و آشکار متوجه شدیم این آدم ربایی از لارستان، خنج و شیراز پیگیری می شود.

فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه محل نگهداری بچه سه ساله در شیراز شناسایی شد، گفت: با انجام کارهای اطلاعاتی دقیق محل نگهداری بچه شناسایی و مشخص شد که این کودک در محل زندگی دختر دانشجویی در شیراز است.

سردار گودرزی یادآور شد: با انجام کارهای دقیق اطلاعاتی و مراقبت های ویژه طی یک عملیات منسجم کودک ربوده شده ساعاتی پیش(دوشنبه شب) آزاد و دو نفر در شیراز و دو نفر نیز در لارستان دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: مهمترین اولویت برای مامورین ما سلامت کودک سه ساله بود که در این راه نیز مامورین هیچگونه کوتاهی نکردند.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: پلیس فارس در اینگونه موارد هیچگونه مماشاتی با مجرمین ندارد و از تمامی ابزار خود برای از بین بردن اینگونه رفتارها استفاده می کند.