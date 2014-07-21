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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۰:۲۸

گروگان سه ساله در شیراز آزاد شد

گروگان سه ساله در شیراز آزاد شد

شیراز – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی فارس از آزادسازی گروگان سه ساله پس از پنج روز در شیراز خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد علی گودرزی  دوشنبه شب در نشست خبری رها سازی گروگان سه ساله، گفت: در تاریخ 25 تیر ماه مفقود شدن بچه سه ساله در شهرستان لارستان به پلیس اعلام شد که آدم ربایان در خواست 350 میلیون تومان کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع،  با انجام مراحل قضایی پرونده به شیراز منتقل و جلسه فوری تشکیل شد.

وی افزود: با انجام شگردهای خاص پلیسی و مراقبت های پنهان و آشکار متوجه شدیم این آدم ربایی از لارستان، خنج و شیراز پیگیری می شود.

فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه محل نگهداری بچه سه ساله در شیراز شناسایی شد، گفت: با انجام کارهای اطلاعاتی دقیق محل نگهداری بچه شناسایی و مشخص شد که این کودک در محل زندگی دختر دانشجویی در شیراز است.

سردار گودرزی یادآور شد: با انجام کارهای دقیق اطلاعاتی و مراقبت های ویژه طی یک عملیات منسجم کودک ربوده شده ساعاتی پیش(دوشنبه شب) آزاد و دو نفر در شیراز و دو نفر نیز در لارستان دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: مهمترین اولویت برای مامورین ما سلامت کودک سه ساله بود که در این راه نیز مامورین هیچگونه کوتاهی نکردند.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: پلیس فارس در اینگونه موارد هیچگونه مماشاتی با مجرمین ندارد و از تمامی ابزار خود برای از بین بردن اینگونه رفتارها استفاده می کند.

کد مطلب 2335740

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