به گزارش خبرنگار " مهر" دراين مسابقه تيم ملي واليبال كشورمان اول را 27 بر25 به سود خود به پايان رساند، اما در ستهاي بعدي با نتايج 25 ـ 19، 25 ـ 22 و 25 ـ 19 مقابل حريف تن به شكست داد.
لازم به ذكراست: تيم ملي واليبال كشورمان روزگذشته موفق شد تيم واليبال ژاپن را شكست دهد.
مسابقات واليبال قهرماني مردان آسيا - تايلند
تيم ملي واليبال ايران مقابل كره جنوبي شكست خورد
تيم ملي واليبال كشورمان درسومين ديدارخود درچارچوب رقابتهاي قهرماني مردان آسيا مقابل تيم ملي كره جنوبي شكست خورد.
به گزارش خبرنگار " مهر" دراين مسابقه تيم ملي واليبال كشورمان اول را 27 بر25 به سود خود به پايان رساند، اما در ستهاي بعدي با نتايج 25 ـ 19، 25 ـ 22 و 25 ـ 19 مقابل حريف تن به شكست داد.
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