تيم ملي واليبال ايران مقابل كره جنوبي شكست خورد

به گزارش خبرنگار " مهر" دراين مسابقه تيم ملي واليبال كشورمان اول را 27 بر25 به سود خود به پايان رساند، اما در ستهاي بعدي با نتايج 25 ـ 19، 25 ـ 22 و 25 ـ 19 مقابل حريف تن به شكست داد.

لازم به ذكراست: تيم ملي واليبال كشورمان روزگذشته موفق شد تيم واليبال ژاپن را شكست دهد.