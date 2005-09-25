  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۳۸

مسابقات واليبال قهرماني مردان آسيا - تايلند

تيم ملي واليبال ايران مقابل كره جنوبي شكست خورد

تيم ملي واليبال كشورمان درسومين ديدارخود درچارچوب رقابتهاي قهرماني مردان آسيا مقابل تيم ملي كره جنوبي شكست خورد.

به گزارش خبرنگار " مهر" دراين مسابقه تيم ملي واليبال كشورمان اول را 27 بر25 به سود خود به پايان رساند، اما در ستهاي بعدي با نتايج 25 ـ 19، 25 ـ 22 و 25 ـ 19 مقابل حريف تن به شكست داد.
لازم به ذكراست: تيم ملي واليبال كشورمان روزگذشته موفق شد تيم واليبال ژاپن را شكست دهد.

کد مطلب 233576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها