جنگ دشمن با ما سر جاي خودش است/ خاكريزها دور و نزديك شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری دوشنبه‌شب در نشست صمیمی شورای اقشار بسیج سپاه استان بوشهر اظهار داشت: خداوند در قرآن پیروزی مستضعفین را وعده داده است و مطمئنا این وعده محقق خواهد شد و باید ببینیم که تا چه حدی در این تحقق وعده الهی و پیروزی مستضعفین نقش داریم.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی در روز قدس بار دیگر حضوری گسترده خواهند داشت و چشم دنیا را به خود معطوف خواهند کرد، ادامه داد: دشمنان توجه بسیار زیادی به انقلاب ما دارند و تلاش دارند تا با شناخت بیشتر از ما، برای نابودی ما تلاش کنند.

دشمنان این نظام اسلامی را مایه اضمحلال خود می‌دانند

فرمانده سپاه استان بوشهر به شکل‌گیری حرکت‌های مختلف توسط دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، تصریح کرد: دشمنان این انقلاب و این نظام اسلامی را مایه اضمحلال خود می‌دانند و تفکر آنها اینگونه است که امکان ندارد که انقلاب اسلامی باشد و ما دوام بیاوریم.

وی با بیان اینکه دشمنان از همه توان خود برای ضربه زدن به این نظام و انقلاب بهره می‌گیرند، تاکید کرد: دشمن در بخش های اقتصادی از طریق تحریم‌ها، در بخش سیاسی با به درازاکشاندن مذاکرات و خواسته‌های نا به جا و در بخش اجتماعی نیز با برنامه‌ریزی برای اسیب به خانواده‌ها در صدد ضربه زدن به انقلاب است.

سردار جمیری با اشاره به تردد 82 ناو جنگي آمريكايي در خليج فارس، افزود: دشمن در حال حاضر در جهات مختلف و در کشورهای همسایه ایران اسلامی را محاصره کرده است و جنگ ما با دشمنان همچنان ادامه دارد و فقط محل خاکریزها تغییر کرده است.

برخی افراد هنوز هم تهاجمات بر علیه کشورمان را باور ندارند

وی به تحرکات داعش در کشور عراق و نزدیک‌شدن انها به فاصله 15 کیلومتری مرز کشورمان با استان کرمانشاه، افزود: برخی افراد هنوز هم این تحرکات و تهاجمات بر علیه کشورمان را باور ندارند و اقشار مختلف بسیج نقش بسیار مهمی در بیداری و اطلاع رسانی در جامعه دارند.

فرمانده سپاه استان بوشهر با اشاره به اینکه اين جنگ واقعيتي عيني و قابل مشاهده است، اضافه کرد: ما باید این شرایط را به خوبی تصور کنیم و آن را درک کنیم و احساس کنیم که در حال جنگ هستیم و به دنبال راهکار مناسب در این زمینه باشیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از داعشی‌ها مزدور هستند و برای پول می‌جنگند، ادامه داد: برخی از آنها نیز به اقدامات خود اعتقاد دارند و حاضرند در این راه جان خود را بدهند که این موضوع بیانگر بد فهمی آنها از مبانی دینی است.

تلاش کنیم تا دشمن واقعی خود را بشناسیم

سردار جمیری با اشاره به اینکه برخی از این افراد فکر می‌کند جنگ آنها علیه ظلم و اقدام آنها جهادگونه است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا دشمن واقعی خود را بشناسیم و هر فردی باید به وظیفه روشنگری خود عمل کند و برای تقابل با دشمن برنامه ریزی کنیم.

وی بر لزوم تلاش برای مقابله با کارهای ظالمانه‌ای که به نام حقوق بشر انجام می شود تاکید کرد و افزود: باید در مجامع و محاكم بين‌المللي در مقابل حركت‌هاي ضدحقوق بشري طرح و شکایت ارائه بدهیم.

فرمانده سپاه استان بوشهر با اشاره به اینکه خداوند وعده پیروزی مستضعفین را داده است، گفت: امروز روز واقعه است و و مبادا همانند عده ای که بعد از امام حسین(ع) به کربلا رسیدند، حسرت عدم حضور در جنگ را بخوریم.