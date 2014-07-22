مرزهای سیستان و بلوچستان تا مناطق میانی به طور کامل مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام بخش حبیبی شامگاه دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با بیان اینکه انسداد مرزها از شمال تا مناطق میانی استان به طور کامل انجام شده است اظهار داشت: انسداد مرزهای جوبی با ایجاد موانع فیزیکی و همچنین نصب تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی با جدیت ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در سال جاری 50 کیلومتر از مسیرهای صعب العبوری که تاکنون امکان دسترسی به آن وجود نداشت با ایجاد مسیرهای دسترسی تحت پوشش و حاکمیت کامل نیروهای مرزبانی درآمده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا اوایل شهریورماه سال جاری با جدیتی که به منظور انسداد مرزهای جنوبی در دستور کار قرار دارد هیچ مانعی و یا نقطه‌ای خارج از پوشش و حضور نیروهای مرزبانی باقی نماند.

حبیبی بیان داشت: تجهیز مرز های شرقی به وسایل الکترونیکی و ایجاد راه‌های دسترسی تاثیر قابل توجهی در افزایش ضریب امنیت داشته است.

و در تشریح موفقیت های به دست آمده توسط نیروهای مرزبانی در 4 ماهه ابتدای سال جاری نیز گفت: دراین مدت 12 تن مواد مخدر با تلاش نیروهای مرزبانی در نقطه صفر مرزی کشف شده است.

وی اذعان داشت: در این راستا تعداد 7 نفر از اشرار در درگیری‌های مسلحانه به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.