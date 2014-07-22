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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲

حق پرست عنوان کرد:

افزایش تولید و مصرف مواد مخدر صنعتی نگران‌کننده است

افزایش تولید و مصرف مواد مخدر صنعتی نگران‌کننده است

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیرکل اطلاعات سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در حال حاضر گرایش به تولید و همچنین مصرف مواد مخدر صنعتی در جامعه افزایش پیدا کرده و به تناسب با این موضوع رویکرد دستگاه‌های امنیتی نیز به منظور مقابله با این معضل افزایش یافته‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، حق پرست شامگاه دوشنبه در نشست اعضای شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در طی چند سال گذشته به دلیل در دسترس بودن مواد شیمیایی، گرایش به سمت تولید و همچنین مصرف مواد مخدر صنعتی افزایش پیدا کرده است که به دلیل آثار  و آسیب‌های زیانبار ی که این مواد بر جای می گذارند این موضوع نگران کننده است.

وی ابراز داشت: پیچیده نبودن فرایند ساخت، دسترسی آسان به مواد شیمیایی و کم خطر بودن حمل مواد شیمایی و سود حاصله از این ماده مرگ آور سوداگران را به سمت تولید این نوع مواد سوق داده است.

وی ادامه داد: آمار‌ها حاکی از شیوع مواد مخدر صنعتی در بین معتادان است که در این بین مواد مخدر شیمیایی همچون شیشه و کراک سهم قابل توجهی دارد و متاسفانه نوعی گرایش از مواد مخدر سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی در بین مصرف‌کنندگان مواد مخدر دیده می‌شود.

حق پرست بر لزوم کنترل و تلاش برای جمع‌آوری لابراتوارهای تولید مواد‌مخدر صنعتی تأکید کرد و افزود: مواد شیمیایی صنعتی برای سلامت جامعه تهدید بزرگی به‌ شمار می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات مقابله ای تنها راه مبارزه و پیشگیری از آسیب‌های مواد مخدر نیست اظهار داشت: در این راستا نقش دستگاه‌های فرهنگی و رسانه ها در این حوزه بسیار مهم و تاثیر گذار است.

وی همچنین خواستار تشکیل کارگروه فرهنگی و تبیین وظایفی با بازه زمانی مشخص برای دستگاه های مرتبط با پیشگیری در امر  مبارزه با مواد مخدر در استان شد.

حق پرست افزود: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در طی 4 ماه گذشته در سال جاری 11 تن و 500 کیلوگرم انواع مخدر در استان کشف و ضبط شده است.

وی بیان داشت: از این مقدار 10 تن و 100 کیلو ماده مخدر تریاک، 411 کیلو مرفین، 78 کیلوگرم هروئین و مابقی کشفیات به انواع مواد مخدر تعلق داشته است.

کد مطلب 2335774

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