به گزارش خبرنگار مهر، حق پرست شامگاه دوشنبه در نشست اعضای شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در طی چند سال گذشته به دلیل در دسترس بودن مواد شیمیایی، گرایش به سمت تولید و همچنین مصرف مواد مخدر صنعتی افزایش پیدا کرده است که به دلیل آثار و آسیب‌های زیانبار ی که این مواد بر جای می گذارند این موضوع نگران کننده است.

وی ابراز داشت: پیچیده نبودن فرایند ساخت، دسترسی آسان به مواد شیمیایی و کم خطر بودن حمل مواد شیمایی و سود حاصله از این ماده مرگ آور سوداگران را به سمت تولید این نوع مواد سوق داده است.

وی ادامه داد: آمار‌ها حاکی از شیوع مواد مخدر صنعتی در بین معتادان است که در این بین مواد مخدر شیمیایی همچون شیشه و کراک سهم قابل توجهی دارد و متاسفانه نوعی گرایش از مواد مخدر سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی در بین مصرف‌کنندگان مواد مخدر دیده می‌شود.

حق پرست بر لزوم کنترل و تلاش برای جمع‌آوری لابراتوارهای تولید مواد‌مخدر صنعتی تأکید کرد و افزود: مواد شیمیایی صنعتی برای سلامت جامعه تهدید بزرگی به‌ شمار می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات مقابله ای تنها راه مبارزه و پیشگیری از آسیب‌های مواد مخدر نیست اظهار داشت: در این راستا نقش دستگاه‌های فرهنگی و رسانه ها در این حوزه بسیار مهم و تاثیر گذار است.

وی همچنین خواستار تشکیل کارگروه فرهنگی و تبیین وظایفی با بازه زمانی مشخص برای دستگاه های مرتبط با پیشگیری در امر مبارزه با مواد مخدر در استان شد.

حق پرست افزود: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در طی 4 ماه گذشته در سال جاری 11 تن و 500 کیلوگرم انواع مخدر در استان کشف و ضبط شده است.

وی بیان داشت: از این مقدار 10 تن و 100 کیلو ماده مخدر تریاک، 411 کیلو مرفین، 78 کیلوگرم هروئین و مابقی کشفیات به انواع مواد مخدر تعلق داشته است.