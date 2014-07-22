برداشت سیر در همدان آغاز شد/ علوفه خشک همدان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام پرورش عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دو هزار و 762 هکتار سطح زیر کشت محصول سیر استان همدان است، گفت: دو هزار 562 هکتار از این سطوح به صورت خشک با میانگین عملکرد 16 و هشت دهم تن در هکتار است که میزان 43 هزار تن سیرخشک از آن برداشت شده است.

پرورش به 200 هکتار دیگر از مساحت زیر کشت سیر اشاره کرد و گفت: در این سطوح سیر به صورت تر با برآورد میانگین عملکرد 60 تن در هکتار برداشت شده و حدود 12 هزار تن سیر تر به دست آمده است.

وی افزود: برداشت سیر حدود 10 روز است که به صورت نوبرانه آغاز شده و تا اواسط مرداد ماه ادامه دارد

پرورش از آخرین وضعیت برداشت غلات در استان همدان خبر داد و گفت: در برداشت امسال تا 29 تیرماه، 24 هزار تن برداشت از مزارع گندم صورت گرفته که 97 درصد محصولات به وسیله کمباین برداشت شده و از این میزان 133 هزار و 368 تن تحویل مراکز خرید شده است.

وی با اشاره به اینکه 32 درصد از میزان کل گندم های آبی و 43 درصد از میزان کل گندم های دیم استان همدان نیز برداشت شده است، افزود: از 89 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم به صورت آبی، 29 هزار هکتار سطح از این محصول و از 325 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم به صورت دیم، 141 هزار هکتار سطح از گندم دیم برداشت شده است.

وی با بیان اینکه میزان 100 درصد جو دیم و آبی از مزارع مربوطه برداشت شده است، عنوان کرد: حدود 140 هزار تن جو برداشت و تحویل مراکز مصرف که غالبا دامداران هستند داده شده و مقادیری نیز برای مصرف سالیانه کشاورزان ذخیره شده است.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان همدان در خصوص میزان برداشت کلزا در مزارع استان همدان نیز عنوان کرد: پیش بینی می شود حدود شش هزار تن از این محصول برداشت شود و در حال حاضر بیش از 90 درصد از این محصول که حدود پنج هزار تن است، برداشت شده و به تعاونی های روستایی و کارخانجات روغن کشی تحویل داده شده است.

پرورش به برداشت چین دوم یونجه در مزارع استان همدان اشاره کرد و گفت: سطح زیر کشت مزارع یونجه 48 هزار و 991 هکتار بوده و میزان 598 هزار و 842 تن علوفه خشک با میانگین عملکرد 12 و نیم تن در هکتار از این مزارع برداشت شده است.

وی ادامه داد: تنها 420 تن از میزان برداشت شده علوفه خشک، نیاز استان است و با توجه به اینکه این محصول از لحاظ کیفیت، ضریب تبدیل و مزیت هضم در سطح خوبی قرار دارد، مازاد آن به دامداری های استان های دیگر صادر می شود.

مدیر امور زراعتی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان به برداشت تابستانه سیب زمینی اشاره کرد و گفت: 12 هزار هکتار از مزارع استان همدان زیر کشت سیب زمینی است و 9 درصد از این محصول برداشت و حدود 450 هزار تن از این محصول عملا وارد بازار شده و تا 15 شهریور به بازار مصرف عرضه می شود.