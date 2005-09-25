اجماع دنياي استكبار بر ضد ايران شكسته شد //حجم روابط اقتصادي با سه كشور اروپايي را كاهش خواهيم داد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رييس ستاد كل نيروهاي مسلح كه پس از پايان مراسم آغاز سال تحصيلي چهاردهمين دوره دانشجويان دكتري دفاع ملي و مديريت استراتژيك و نيز دوره پنجم رشته امنيت ملي دانشگاه عالي دفاعي با خبر نگاران سخن مي گفت ، در پاسخ به سوالي در زمينه قطعنامه شوراي حكام در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران اظهار داشت : اين بار بر خلاف دوره هاي گذشته اجماع استكبار بر ضد ايران شكسته شد و مشخص شد كه كشورهاي بسياري با تفكرات متنوع ، مخالف فشار غرب بر ضد ايران هستند .

سرلشگر فيروز آبادي با تاكيد بر لزوم استفاده از انرژي هسته اي براي پيشرفت كشور گفت : كشوري چون ايران كه سابقه طولاني فرهنگي دارد هيچگاه به سراغ مسائلي كه به مردم آسيب برساند نخواهد رفت و سلاح هسته اي در دكترين دفاعي ما به هيچ وجه جايي ندارد و آنهايي كه چنين شبهاتي را مطرح مي كنند مردم و دولت ايران را نشناخته اند .

وي ايران را كشوري با اقتدار در منطقه دانست و تاكيد كرد : اكنون همه دنيا به اهميت ايران در منطقه مهمي چون خاور ميانه معترفند و با چنين كشوري نمي توان به زبان زور سخن گفت .

فيروز آبادي در ادامه از تجربه خود مبني بر حضور در تاسيسات هسته اي كشور سخن گفت و افزود : هر كسي كه از نزديك با جوانان متخصص كشور در اين تاسيسات آشنا شود مي فهمد كه فعاليت هاي هسته اي در كشورمان بومي است و با بمباران يك مركز از بين نمي رود و اصولا به كسي اجازه بمباران تاسيساتمان را نخواهيم داد .

عضو شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوال ديگري در مورد خروج از معاهده ان پي تي گفت : اصل معاهده به نفع كشور هاست اما اگر بهانه گيري كشورهاي غربي به واسطه ان پي تي يا پروتكل الحاقي باشد و سبب محروميت ايران را فراهم كند آنگاه تصميم گيري هاي كشور رويه اي ديگر به خود خواهد گرفت .

فيروز آبادي استعمار را ارثيه ژنتيكي غرب دانست و اضافه كرد : تا زماني كه ان پي تي حق ايران را به رسميت بشناسد و ابزاري براي كنترل دارندگان سلاح هاي اتمي باشد ما به آن پايبند خواهيم ماند .

وي در پاسخ به سوال خبرنگار سياسي "مهر" در زمينه كاهش روابط اقتصادي با دولتهايي مثل انگليس گفت : دستگاه اقتصادي دولت به سمت دوستان و كشورهاي طرفدار فعاليتهاي هسته اي در كشور بروند و ادامه سطح فعلي همكاريهاي اقتصادي با اين قبيل كشورها نه مورد قبول انقلاب ما و نه مردم ماست .

سرلشگر فيروز آبادي با اشاره به اهانتهاي سه كشور اروپايي به دولت ايران خاطر نشان كرد : آنها مي گفتند اگر فعاليتهاي صلح آميز هسته اي خود را متوقف كنيد ما به آمريكا مي گوييم كه شما را هم جزء طرح خاور ميانه بزرگ قرار دهد كه اين اهانتي آشكار به ايران است .

وي در پايان سخنان خود با اشاره به سند چشم انداز بيست ساله كشور گفت : تمامي نيروهاي مسلح در حال تهيه چشم انداز مربوط به خود هستند و كار تدوين برخي از آنها نيز به اتمام رسيده كه با پايان اين كار افق روشن فعاليت هاي كشور در عرصه نيروهاي مسلح مشخص خواهد شد .