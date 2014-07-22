10 باند قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی شامگاه دوشنبه در نشست اعضای شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان به ریاست استاندار اظهار داشت: در 4 ماهه نخست سال جاری با تلاش نیروهای انتظامی 14 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 4 درصد رشد در میزان کشفیات را نشان می دهد.

وی افزود: در راستای کشف این میزان مواد مخدر که منجر به 12 عملیات و درگیری مسلحانه با اشرار و قاچاقچیان شد تعداد 744 نفر از متهمان اصلی و مرتبط با باند های قاچاق دستگیر شدند.

وی افزود: در درگیری با اشرار و قاچاقچیان در طی این عملیات ها همچنین تعداد 92 دستگاه خودروی سبک و سنگین و 24 قبضه سلاح کشف شد و 10 باند قاچاق به طور کامل منهدم شد.

سیستان و بلوچستان نیازمند توجه ویژه است

رحیمی همچنین با بیان اینکه سیستان و بلوچستان یکی از مبادی اصلی و مورد هدف قاچاقچیان برای ترانزیت مواد مخدر است ابراز داشت: نقش دستگاه های مقابله کننده در این راستا بسیار برجسته و لذا باید به صورت ویژه ای برای کاهش آسیب ها در این حوزه نگریسته و توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های مرتبط در مقابله با مواد مخدر باید به صورت ویژه دیده شوند اظهار داشت: در این راستا باید با تخصیص اعتبارات و همچنین تجهیز امکانات برای مبارزه با این پدیده شوم در استان اقدام کرد.

وی همچنین با اشاره به این موضوع که نیروی انتظامی توانایی جمع آوری تمامی معتادان کارتن خواب در سطح استان را دارد بیان داشت: دستگاه های مرتبط و مسئول پیشگیری و مراقبت که وظیفه نگهداری و درمان این افراد را بر عهده دارند به نظر می رسد انگیزه لازم را در این رابطه از خود نشان نمی دهند و باید به صورت جدی تری وارد عمل شوند.