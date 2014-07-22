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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۹:۳۶

شیخی:

ضریب امنیت در شهرستان ثلاث باباجانی در بالاترین حد خود است

ضریب امنیت در شهرستان ثلاث باباجانی در بالاترین حد خود است

ثلاث باباجانی ـ خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی گفت: خوشبختانه امروز نیروی انتظامی با همراهی و مشارکت مردم ضریب امنیت در شهرستان ثلاث باباجانی را به بالاترین حد خود رسانده است که این را باید از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی با حضور جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه و همچنین فرماندار، امام جمعه و نیز برخی از فرماندهان و مسئولان محلی این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی اظهار داشت: نیروی انتظامی به عنوان یکی از مردمی ترین نهادها در سطح جامعه وظیفه حفظ امنیت و نظم را به عهده دارد.

ملااحمدشیخی تاکید کرد: خوشبختانه امروز نیروی انتظامی با همراهی و مشارکت مردم ضریب امنیت در این شهرستان را به بالاترین حد خود رسانده است که این را باید از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

در ادامه این مراسم، فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی اظهار داشت: امروز نیروی انتظامی با بهره گیری از تمام امکانات در مسیر ارتقا امنیت در جامعه قدم بر می دارد.

رستگار یوسفی با اشاره به اینکه اقتدار و قدرت امروز نیروی انتظامی در کشور نتیجه مشارکت و تعامل شهروندان با این نهاد است، گفت: تلاش نیروی انتظامی بعد از مسئله امنیت، رضایت مندی شهروندان است.

در ادامه، سرهنگ عزیزی، جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز اظهار داشت: امروز نیروی انتظامی استان کرمانشاه شناخت بسیار خوب و جامعی از مناطق کردنشین و اورامانات دارد.

عزیزی تاکید کرد: امروز شاهدیم با همکاری متقابل نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی و نیز مشارکت مردم، امنیت در منطقه در بالاترین ضریب خود قرار دارد.

در پایان این مراسم، سرهنگ محمدرضا یاری به عنوان فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی منصوب و از خدمات سرهنگ شهرام رستمی، فرمانده انتظامی سابق این شهرستان تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 2335790

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