طرح انتقال آب به کرمان به تصویب شورای عالی آب کشور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی دوشنبه شب در شورای مشترک اداری و قضایی استان کرمان با اشاره به روز قدس گفت: تفرقه بین کشورهای اسلامی باعث شده که استکبار جهانی از این شرایط سوء استفاده کرده و در منطقه ناامنی ایجاد کند.

وی ایران را باثبات ترین کشور منطقه دانست و افزود: در حالی که اطراف ایران اسلامی را موج ناامنی فرا گرفته است در کشور ما به برکت تدابیر ولایت فقیه امنیت بالایی برقرار است.

رزم حسینی اذعان داشت: باید وحدت و همدلی در سایه مقام معظم رهبری در کشور تقویت شود تا دشمنان نتوانند کوچکترین گزندی به ایران اسلامی وارد کنند.

انتقال 180 میلیون مترمکعب آب به شمال کرمان

نماینده عالی دولت دراستان کرمان در ادامه به مشکل کمبود آب در کرمان اشاره و تصریح کرد: با تلاش ها و پی گیری های صورت گرفته در دولت تدبیر و امید طرح انتقال آب به کرمان در به تصویب شورای عالی آب کشور رسید.

وی از انتقال 180 میلیون مترمکعب آب به شمال استان کرمان خبر داد و افزود: این طرح می تواند در رفع مشکل کم آبی در شمال کرمان کمک بسزایی کند.

استاندار کرمان همچنین به ظرفیت های استان کرمان اشاره و تصریح کرد: باید با جذب سرمایه گذاری زمینه لازم برای رونق اقتصادی جامعه را فراهم اوریم.

رزم‌حسینی امنیت را لازمه سرمایه گذاری دانست و گفت: امروز شاهد حضور سرمایه گذاران در استان هستیم که حکایت از سطح امنیت مطلوب در استان کرمان دارد.

تشکیل سه تیم مشورتی در کرمان

وی از تشکیل سه تیم مشورتی اقتصادی، فرهنگی و مذهبی و سیاسی در کرمان خبر داد و افزود: در دولت تدبیر و امید سیاسی کاری جایی ندارد و افراد از همه جناح‌ها و براساس توانمندی انتخاب می شوند.

رزم حسینی از انتخاب حجت الاسلام مهدی عرب‌پور به عنوان مشاور فرهنگی و روحانیون استاندار کرمان خبر داد و افزود: حجت الاسلام عرب‌پور از نیروی‌های اصولگرا و تاثیرگذار در استان است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین از تشکیل شورای مشورتی ورزشی استان کرمان خبر داد و اذعان داشت: هدف از این اقدام برقراری عدالت ورزشی در استان کرمان است.