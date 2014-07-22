36 شرور نادم در سیستان و بلوچستان امان نامه دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان به خبرنگاران گفت: تعداد 36 نفر از اشرار نادم با رای کمیسیون امان نامه استان و نظر موافق مقامات امنیتی مورد رافت اسلامی قرار گرفته و برای آنها امان نامه صادر شد.

وی اظهار داشت: کمیسیون امان نامه از سوی شورای تامین سیستان و بلوچستان با هدف بررسی درخواست‌های اشرار نادم برای بازگشت به دامان جامعه تشکیل شده است و تاکنون افرادی شروری که از اقدامات خود اظهار ندامت کرده‌اند برای آنها امان نامه صادر شده است.

استاندار با تاکید بر اینکه باید دشمنی ها را به دوستی ها تبدیل کرد افزود: آغوش رافت و مهربانی نظام جمهوری اسلامی برای افراد نادم و پشیمان باز است و سعی داریم افرادی را که فریب خورده اند به دامان جامعه بازگردانده و آرامش را در منطقه حاکم کنیم.

هاشمی از تمامی افراد صاحب نفوذ خواست تا افرادی را که دانسته یا ندانسته خطا کرده اند هدایت و راهنمایی کرده تا از این فرصت به دست آمده برای توبه استفاده کرده و با دریافت امان نامه مورد رافت نظام اسلامی قرار گرفته و به دامان جامعه و خانواده بازگردند.

وی تاکید کرد: در این راستا به امنیت نرم در استان می اندیشیم و اعتمادسازی به منظور مشارکت تمامی اقشار و اقوام در مسیر توسعه استان و تبدیل دشمنان به دوست در دستور کار قرار دارد.