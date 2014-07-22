درخشش کاراته کاهای شیتوریوی ایران در تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات کاراته بین المللی تایلند با حضور 15 تیم از کشورهای مختلف طی دو روز گذشته در بانکوک برگزار شد که در تیم منتخب سبک شیتوریو به نمایندگی از کاراته ایران در این مسابقات به روی تاتامی رفت و در نهایت موفق به کسب سه مدال طلا ، یک بقره و سه برنز شد.

کیان کشفی در کاتای انفرادی بزرگسالان موفق به کسب مدال طلا شد. در همین رده سنی و در بخش بانوان اهدا طبق فروش صاحب مدال نقره شد. در کومیته انفرادی بهنام نجفی در وزن 55- کیلوگرم و میثم کندی در وزن 75- کیلوگرم دو مدال طلای دیگر برای تیم اعزامی کشورمان کسب کردند.

ضمن اینکه عرفان شهبازیان در وزن 60- کیلوگرم رده سنی بزرگسالان، امیر محسن کلهری در وزن 76- رده سنی جوانان صاحب نشان برنز شدند . همچنین در کومیته تیمی رده سنی بزرگسالان تیم کشورمان با ترکیب سجاد کرمی، رامین حیاتی، میثم حاجی کندی، محمد نقی خانی، سیامک محمدی، مجید پاشایی، بهنام نجفی و احمد رستمی) در مکان سوم ایستاد و برنز گرفت.

تیم شیتوریو کاراته ایران با حمایت هواپیمایی ماهان و مربیگری امین مزارعی، سجاد کرمی و عباد فیضی در این دوره از مسابقات شرکت کرد.

