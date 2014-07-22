مصرف بنزین و گازوئیل در استان کرمانشاه کاهش یافت

مدیرعامل شرکت پالایش نفت کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت پالایشگاه کرمانشاه بیش از 25 هزار بشکه در روز می باشد.

صیدمحمد جمشیدی به تولیدات این شرکت اشاره کرد و گفت: در پالایشگاه شرکت نفت کرمانشاه محصولاتی همانند سوخت هواپیما، نفت سفید، گاز مایع، بنزین موتور، نفت کوره و نفت گاز تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه مواد خام پالایشگاه کرمانشاه از حوزه های نفتی، اهواز، آسماری، سرکان و نفت شهر کرمانشاه تامین می شود، بیان داشت: تولیدات این شرکت در بین پالایشگاههای کشور، شرکت های های شیمایی کرمانشاه و نیز پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه توزیع می شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت کرمانشاه گفت: خوشبختانه با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها شاهد کاهش چشمگیر مصرف بنزین و گازوئیل در استان کرمانشاه بوده ایم.

وی علت این کاهش مصرف سوختی در استان را افتتاح مراکز "سی ان جی" عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 59 جایگاه "سی ان جی" در استان کرمانشاه فعال می باشند.

جمشیدی به کاهش 3 درصدی مصرف بنزین و گازوئیل در استان کرمانشاه در مدت مذکور اشاره کرد.