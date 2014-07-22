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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۵

مديرعامل شرکت کنترل ترافيک شهرداري تهران خبر داد:

مکانیزاسیون 180 معبر ورودی طرح زوج و فرد تا پایان سال

مکانیزاسیون 180 معبر ورودی طرح زوج و فرد تا پایان سال

مديرعامل شرکت کنترل ترافيک شهرداري تهران با بیان اینکه ورودي و خروجي هاي محدوده زوج و فرد حدود 180 معبر است گفت: عملیات نصب دوربین‌های ثبت تخلفات در این معابر از مرداد ماه آغاز خواهد شد و تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایلوش وزیری با بیان این مطلب گفت: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ابتدا ورودي هاي محدوده و برخی نقاط داخلی جهت جلوگیری از تردد خودروهای داخل طرح و در فاز دوم خروجي ها به دوربين هاي ثبت تخلف و پلاک خوان  مجهز خواهد شد. همچنین این سیستم به مسئولان راهنمایی رانندگی کمک می‌‌کند تا نظارت دقیق‌تر و راحت‌تری بر این محدوده داشته باشند.

وی تصریح کرد: تعدادی از محورهای شریانی داخل محدوده مانند خیابان مطهری، خیابان بهشتی، بزرگراه حکیم، بزرگراه رسالت، خیابان کارگر و خیابان شریعتی و غیره نیز به عنوان نقاط پرتردد داخل محدوده به گیت های کنترل تردد در محدوده طرح زوج و فرد مجهز خواهند شد.

وی یکی از  اهداف اجرای مکانیزاسیون این محدوده را کاهش آلودگی هوای تهران مطرح کرد و افزود: آلودگی هوا یکی از معضلات اساسی شهر تهران است و امیدواریم اجرای این طرح در کنار سایر پروژه های مدیریت شهری مثل گسترش و تکمیل خطوط حمل و نقل عمومی، مدیریت هوشمند بزرگراهی، مدیریت بهینه چراغ ها و سایر موارد، باعث کاهش انتشار آلاینده ها در محدوده اضطرار شود.

وزیری در پایان خاطر نشان کرد: ضلع شرقي محدوده زوج و فرد بزرگراه امام علي (ع)، ضلع جنوبي بزرگراه بعثت، ضلع غربي بزرگراه نواب و چمران و ضلع شمالي آن بزرگراه همت است.

 

کد مطلب 2335831

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