مکانیزاسیون 180 معبر ورودی طرح زوج و فرد تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، ایلوش وزیری با بیان این مطلب گفت: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ابتدا ورودي هاي محدوده و برخی نقاط داخلی جهت جلوگیری از تردد خودروهای داخل طرح و در فاز دوم خروجي ها به دوربين هاي ثبت تخلف و پلاک خوان مجهز خواهد شد. همچنین این سیستم به مسئولان راهنمایی رانندگی کمک می‌‌کند تا نظارت دقیق‌تر و راحت‌تری بر این محدوده داشته باشند.

وی تصریح کرد: تعدادی از محورهای شریانی داخل محدوده مانند خیابان مطهری، خیابان بهشتی، بزرگراه حکیم، بزرگراه رسالت، خیابان کارگر و خیابان شریعتی و غیره نیز به عنوان نقاط پرتردد داخل محدوده به گیت های کنترل تردد در محدوده طرح زوج و فرد مجهز خواهند شد.

وی یکی از اهداف اجرای مکانیزاسیون این محدوده را کاهش آلودگی هوای تهران مطرح کرد و افزود: آلودگی هوا یکی از معضلات اساسی شهر تهران است و امیدواریم اجرای این طرح در کنار سایر پروژه های مدیریت شهری مثل گسترش و تکمیل خطوط حمل و نقل عمومی، مدیریت هوشمند بزرگراهی، مدیریت بهینه چراغ ها و سایر موارد، باعث کاهش انتشار آلاینده ها در محدوده اضطرار شود.

وزیری در پایان خاطر نشان کرد: ضلع شرقي محدوده زوج و فرد بزرگراه امام علي (ع)، ضلع جنوبي بزرگراه بعثت، ضلع غربي بزرگراه نواب و چمران و ضلع شمالي آن بزرگراه همت است.