احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکسی‌‌ها نباید بخشی از ناوگان حمل و نقل عمومی محسوب شوند گفت: تاکسی‌ها نباید به صورت گردشی فعالیت کنند اما معنی آن این نیست که باید در آژانس‌‌ها فعالیت کنند.

وی ادامه داد: ما باید حمل و نقل عمومی و خصوصی را تعریف کنیم، تاکسی‌‌‌ها جز در شرایطی که مجوز داشته باشند نمی‌توانند در آژانس‌ها فعالیت کنند و این بحث روشن است اما باید سیستم را به گونه‌‌ای تغییر دهیم که تاکسی‌ها جزء حمل و نقل عمومی محسوب نشوند بلکه حمل و نقل خصوصی به شمار بیایند. در سایر کشورهای دنیا نیز تاکسی چنین کارکردی دارد.



فعالیت 60 هزار خودرو در آژانس ها

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: تغییر سیستم و نوع نگاه به کارکرد تاکسی‌‌ها در شرایطی امکانپذیر است که امکانات لازم را در بخش حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوس و مترو فراهم کنیم. 60 هزار خودرو در آژانس‌‌ها داریم و با مسئولان اتحادیه مربوطه این بحث وجود دارد که چگونه می‌‌توان شرایطی فراهم کرد که وقتی آژانسی به مقصد مسافر خود حرکت می‌کند در مسیر برگشت بدون مسافر بازنگردد.



آژانس ها دو طرفه فعالیت کنند

وی افزود: ما پیشنهاد داده‌ایم با برخی روش‌های نرم‌افزاری که در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته است،‌ به صورت اتوماتیک خودروهای آژانس‌ها را کاهش یا افزایش دهیم زیرا قصد داریم بهره‌وری را افزایش دهیم و خودروهای آژانس یکطرفه تردد نداشته باشند زیرا در حال حاضر 50 درصد ظرفیت این خودروها به صورت خالی در سطح شهر تردد دارند.



دنیامالی گفت: ولی به طور کلی سازمان تاکسیرانی باید بر این موضوع نظارت کند و از سیستم نظارت هوشمندی که راه‌اندازی شده در این راستا استفاده کند.

تدوین آیین نامه جدید تخلفات تاکسیرانی

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم با تاکید بر اینکه فعالیت تاکسی‌‌ها در آژانس‌های خودرو غیر قانونی است، گفت: اقدام این دسته از تاکسیران‌ها برای فعالیت در آژانس‌های غیر قانونی است ضمن اینکه با توجه به استفاده شهروندان از تاکسی‌ها به عنوان یکی از وسایل حمل و نقل عمومی آنها در مضیقه قرار می‌دهد.



تاکسی ها حق فعالیت خودسرانه در آژانس ها را ندارند

وی ادامه داد: تاکسی‌ها بر اساس سهمیه‌ها و مجوزی که اخذ می‌کنند نوع کارکردشان مشخص می‌شود بنابراین حق فعالیت خودسرانه در آژانس‌ها را ندارند و تنها می‌‌توانند با برخی سازمان‌ها یا نهاد‌ها طرف قرارداد شوند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه این موضوع را پیگیری می کند،‌ افزود: سازمان تاکسیرانی آیین‌نا‌مه جدیدی برای پیگیری تخلفات تاکسیران‌ها تهیه کرده است که به نظر می‌رسد ساختاری که در آن تعریف شده می‌تواند نظارت را به شکل خوبی ارتقا دهد.

