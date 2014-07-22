بمباران غزه با بمبهای دودزا/ هلاکت 7 نظامی صهیونیست در روز دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع امنیتی و پزشکی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی در حملات خود به مناطق مختلف نوار غره از بمبهای دود زا و سمی استفاده می کنند.

منابع همچنین از حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به خودروهای آمبولانس در شرق خان یونس خبر دادند.

این در حالی است که تنها در ساعات اولیه صبح امروز 15 منزل مسکونی در اثر حملات هوایی رژیم صهیوینستی به نوار غزه به کلی ویران شدند.

از سوی دیگر روزنامه صهیونیستی هاآرتص از هلاکت هفت نظامی دیگر از جمله دو مقام بلند پایه در ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حملات روز دوشنبه خبر داد.