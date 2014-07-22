63 کتابخانه عمومی خوزستان به بزرگترین طرح امانت بین کتابخانه ای کشور پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، لفته منصوری گفت: امروزه هیچ کتابخانه ای نمی تواند نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان خود را به تنهایی برآورده سازد. تنوع نیازهای اطلاعاتی مراجعین، محدودیت امکانات مالی و افزایش روزافزون بهای منابع اطلاعاتی، تهیه منابع اطلاعاتی را در همه انواع کتابخانه ها، به ویژه کتابخانه های عمومی با مشکل مواجه ساخته است. خودکفایی کتابخانه ها برای پاسخ به همه نیازها، با رویکرد در اختیار داشتن همه مدارک، عملا امکانپذیر نیست. بنابراین شاهد تغییر رویکرد کتابخانه ها از مالکیت منابع به دسترسی به منابع اطلاعاتی خواهیم بود. همکاری های بین کتابخانه ای یکی از مهمترین شیوه های تحقق این تغییر سازنده و مثبت است و می تواند در سطح محلی، ملی، منطقه ای، یا بین المللی صورت گیرد. طرحهای امانت بین کتابخانه ای معمولا موفقیت آمیزترین رویکردهای همکاری بین کتابخانه ای هستند.



وی افزود: در ایران امانت بین کتابخانه ای هر چند از سال ها پیش مورد توجه کتابداران، مسئولان و صاحب نظران قرار داشته، ولی عملا تا ۱۳۴۸ ناشناخته بوده است و در این سال برای نخستین بار در بیستم آذرماه ۱۳۴۸ با حضور جمعی از نمایندگان کتابخانه های کشور در قالب آیین نامه ای پیشنهاد و اجرای آن در همان سال توسط مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (مرکز هماهنگ کننده طرح) آغاز شد، اما به واسطه مشکلات طرح در نهایت با شکست مواجه شد. بعد از آن طرح های دیگری از جمله طرح غدیر و امین نیز در حوزه کتابخانه های دانشگاهی طراحی و اجراء شد که به دلیل عدم استفاده از بستر فن آوری اطلاعات و به ویژه نبود فهرست های مشترک قوی در سطحی محدود ارائه شدند.



مدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان عنوان کرد: نهاد کتابخانه های عمومی با راه اندازی سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی کشور (سامان)، در حال حاضر بزرگترین بستر همکاری بین کتابخانه ای را در سطح کشور با مشارکت بیش از هزار و 300 کتابخانه عمومی فراهم کرده است و با این گام بزرگ توانسته است از رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تحقق بسیاری از زمینه های همکاری بین کتابخانه ای نظیر فهرست نویسی تعاونی، تبادل اطلاعات کتاب شناختی، تهیه فهرست های مشترک و امانت بین کتابخانه ای استفاده کند.



منصوری گفت: اینک نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان متولی کتابخانه های عمومی کشور بزرگترین طرح امانت بین کتابخانه ای در کشور را در 31 استان پیاده سازی، اجرا و ارائه کرده است و فهرستگان کتابخانه های مذکور، بزرگترین فهرستگان کتابخانه ها در سطح کشور محسوب می شود. کلیه افراد می توانند با ارائه درخواست عضویت خود را از طریق سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی با آدرس http://samanpl.ir ارائه دهند و پس از دریافت کارت عضویت از کتابخانه عمومی مورد نظر خود، از کلیه کتابخانه های عمومی سراسر کشور که به این سامانه متصل هستند، خدمات دریافت کنند. افرادی نیز که در حال حاضر عضو کتابخانه های عمومی هستند، با مراجعه به کتابخانه محل عضویت و درخواست تغییر عضویت کتابخانه ای به عضویت سراسری می توانند از خدمات کلیه کتابخانه های عمومی متصل به سامان استفاده کنند.



وی تاکید کرد: در استان خوزستان در مرحله اول 63 کتابخانه به سامانه سامان متصل شده اند و امکان عضویت سراسری مردم استان خوزستان را فراهم کرده اند. در فازهای بعدی نیز سایر کتابخانه های عمومی استان از این امکان بهره مند خواهند شد.



گفتنی است در طرح سامان علاوه بر امکان عضویت سراسری و ثبت نام آنلاین از امکانات دیگری نظیر تمدید مدت امانت منابع و درخواست رزرو منابع اطلاعاتی نیز وجود دارد.











