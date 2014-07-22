به گزارش خبرنگار مهر، گروه فرهنگی هنری رستاک با صدور فراخوانی از جذب آثار هنرمندان و علاقمندان به حضور و مشارکت در ششمین نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی ویژه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در تبریز خبر داد.

در فراخوان این گروه از کلیه هنرمندان علاقمند برای حضور در این نمایشگاه، دعوت شده است تا با ارائه آثار سفال، حجم، ویترای، عکاسی، نقاشی و سایر گرایش های هنری در این حرکت فرهنگی و مردمی برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان مشارکت کنند.

علاقمندان برای حضور در این نمایشگاه باید تصویری از آثار هنری خود را به منظور ارزیابی اولیه تا یازدهم مرداد امسال به نشانی پست الکترونیکی info@rastaak.info ارسال کرده و برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09146411799 تماس حاصل کنند.

زمان برگزاری ششمین نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی ویژه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، نیمه دوم شهریور سالجاری اعلام شده است و فرم همکاری قطعی برای علاقمندان پس از ارزیابی اولیه در اختیار هنرمندان قرار خواهد گرفت.