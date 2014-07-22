شورای ورزش همگانی در کردستان تشکیل می شود/تعیین تکلیف هئیت های ورزشی بدون رئيس

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی شامگاه دوشنبه در مجمع انتخابات هئیت ورزش همگانی استان کردستان اظهار داشت: سیاست گذاری های کلان در بعد ورزش به عهده شورای ورزش همگانی است و به همين دليل هر چه سريعتر بايد اين شورا تشكيل شده و فعاليت خود را آغاز كند.

وی با اشاره به این مطلب که یکی از نیازهای استان كردستان راه اندازی شوراي ورزش همگاني است، افزود: انتظار می رود با تشکیل شورای همگانی بسترهای توسعه این رشته ورزشی در بین آحاد جامعه فراهم شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص همگانی کردن ورزش نیاز است با برنامه ریزی مناسب بسترهای توسعه این رشته ورزشی فراهم شود.

جولایی در بخش ديگري از سخنان خود در اين جلسه یادآور شد: ورزش همگانی سلامت جامعه را تضمین می کند و از دل همین سلامت جامعه می توان بعد ورزش قهرمانی را به اوج رساند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال های جاری در خصوص توسعه و ترویج ورزش همگانی گام های اساسی برداشته شده است و امروز شاهد آن هستیم که در تمامی فدراسیون ها کمیته ورزش همگانی تشگیل شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: باید هئیت استان نیز با برنامه ریز مناسب کمیته ورزش همگانی را در تمامی هئیت های استان راه اندازی کند و بستر توریج این رشته ای ورزشی را در استان فراهم کند.

جولایی اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر 20 کمیته ورزش همگانی در 10 شهرستان استان فعال است.

12 هزار ورزشکار در قالب ورزش همگاني ساماندهي شده اند

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: استان کردستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و بسترهای محیطي که دارد در بین آحاد جامعه ورزش نهادینه شده و در حال حاضر 12 هزار ورزشکار سازمان یافته در این رشته ورزشی فعالیت دارند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: ورزش همگانی تنها ورزشی است که با توجه به تعداد رشته های مختلفی که دارد تمامی آحاد جامعه را در بر می گیرد و انتظار می رود از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

جولایی ضمن تاكيد بر لزوم بهره برداري از تمامي ظرفيت هاي استان كردستان در حوزه ورزش همگاني یادآور شد: تعامل با شهرداری و آموزش و پرورش می تواند در تحقق اهداف هئیت نقش موثری داشته باشد.

وی ادامه داد: برگزاری منسجم و برنامه ریزی شده همایش های پیاده رویی می تواند در توسعه این رشته ورزشی و ارتقای سلامت جامعه نقش موثری داشته باشد.

تعیین تکلیف هئیت های ورزشی

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان همچنین در بخش پایانی سخنان خود گفت: با توجه به برنامه ریزی های شده در آینده نزدیک مجمع انتخاباتی هئیت هایی که با سرپرست هدایت می شوند برگزار می شود و با تمام توان در راستای توسعه و تقویت ورزش استان گام بر می داریم.

جولایی اظهار داشت: تحول در ورزش با تکیه بر علم، برنامه و تعامل امکان پذیر است و انتظار می رود تمامی هئیت های ورزشی در استان کردستان این را ملاک کاری خود قرار دهند.

در جريان برگزاري انتخايات هيئت همگاني استان كردستان، محمد شفيعي با كسب 18 راي از مجموع آراء ماخوذه براي مدت زمان چهار سال آينده به عنوان رئيس هيئت استان انتخاب شد.