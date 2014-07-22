لزوم مساعدت و همكاري بانك هاي عامل در اعطاي تسهيلات خوداشتغالي

محمدسعيد طاهري در حاشيه نشست كارگروه اشتغال گلپايگان در گفتگو با خبرنگار مهر در اين راستا اظهار داشت: با توجه به تصميمات كارگروه اشتغال استان مبني بر درخواست آمار مورد نياز اشتغال دستگاه هاي ذيربط شهرستان اين امر جاي بسي اميدواري دارد و لازم است در اين خصوص اعضاي كارگروه شهرستان و مديران دستگاه هاي اجرايي از مديران كل در استان درخواست کنند ، پيرامون امر اشتغال در شهرستان ها به جد پيگير بوده و در جلسه كارگروه اشتغال استان با مطرح نمودن اين بحث نسبت به انعكاس آن به مركز اقدام کنند تا نتيجه مثبتي عايد شود.

معاون فرمانداري گلپايگان با بيان اينكه در راستاي بحث اشتغال و اشتغال زايي مبناي كار مشاغل خانگي و مشاغل نشأت گرفته از تسهيلات خوداشتغالي در برگيرنده متقاضيان كميته امداد امام خميني (ره)، بهزيستي، صندوق مهر امام رضا(ع)، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بسيج سازندگي مد نظر قرار گيرد، افزود: در اين خصوص يك دغدغه بين همه مديران دستگاه هاي اجرايي وجود دارد و آن هم مسئله اشتغال است و ما در اين زمينه براي رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داشته؛ لذا بايد تمامي دستگاه ها با توجه به سياست گذاري كلان كشوري به جديت چه از طريق كارگروه شهرستان و چه كارگروه استان پيگير اين امر باشند.

وي افزود: مواردي كه لازم است در اين راستا پيگيري شود، تسهيلاتي بانكي است كه در زمينه اشتغال پرداخت مي كنند و عليرغم تمام برنامه ريزي هاي تعريف شده و موافقت با درخواست هاي تسهيلاتي، بانك ها از پرداخت وام به انحاي مختلف جهت اشتغال به متقاضيان خودداري نموده و با پيچ و خم انداختن اين موارد مانع از اشتغال زايي متقاضيان مي شوند.

طاهري با اذعان به اينكه رئيس جمهور محترم هم از سيستم كلان بانكي به صراحت گله مندي کرده اند، تصريح كرد: در شهرستان و استان هم اين گله مندي وجود دارد و آنچه به نظر مي رسد اينكه سيستم بانكي در مجموع و در كلان كشور همراهي و مساعدت لازم را با مجموعه و توقعات در حوزه اشتغال آنگونه كه لازم است ندارد و در اين راستا دلايل و موانعي را مطرح مي كنند كه بايد پاسخگوي مسئولين رده بالاي خود باشند، بديهي است مديران بانك هاي عامل در بحث تسهيلات بانكي، خوداشتغالي و مشاغل خانگي تعريف شده اين مطلب را به طور جد مد نظر داشته و فراتر از بخشنامه هاي سازماني خود احتياط و محافظه كاري را كنار بگذارند و نسبت به موافقت با اعطاي تسهيلات اشتغالي كه مي تواند در اقتصاد يك خانواده تأثيرگذار باشد، اقدام نمايند.

معاون فرمانداري گلپايگان خاطرنشان كرد: مديران محترم بانكي در خصوص بحث مشاغل خانگي همراهي كامل طبق ضوابط نسبت به اعطاي تسهيلات با دستگاه هاي ذيربط به ويژه اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي همكاري مطلوب را در ايجاد فضاي بهتر در بحث اشتغال داشته باشند.

وي در پايان يادآور شد: در خصوص فعاليت شركت تعاون، توسعه و عمران شهرستان هم مقرر شد در چارچوب ضوابط و دستورالعمل ها با نگاه مثبت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ديگر دستگاه ها كمك و مساعدت لازم را در اين راستا انجام داده تا در بحث سرمايه گذاري، توسعه و رونق اقتصادي شهرستان اقدام مثبتي صورت گيرد.