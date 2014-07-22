دانشگاه آزاد شاهرود و اداره کل راه استان سمنان قرار داد همکاری امضاء کردند

دکتر صاحبعلی منافی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اجرای قرارداد عمران و راه دانشگاه آزاد شاهرود و اداره کل راه و ترابری استان سمنان گفت: طرح مذکور به بررسی "تاثیر الیاف ضایعاتی و میکروسیلیس بر پارامترهای مکانیکی و مقاومتی لایه های سابگرید و روسازی راه ها در مناطق کویری" می پردازد و به منظور افزایش باربری "لایه های سابگرید و روسازی راه" می توان خاک موجود در مناطق کویری با مقاومت کم را بوسیله مواد مناسبی تثبیت کرد و مقاومت آن را افزایش داد و حدود 25 تا 30 درصد صرفه جویی اقتصادی انجام داد.

وی یادآور شد: نوع و درصد مناسب مواد و بررسی تاثیر آنها روی خصوصیات مکانیکی، هدف اصلی پژوهش حاضر است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود فاز اول این طرح را مطالعات کتابخانه ای و بازنگری گذشته و فاز دوم را اجرای روش تعیین شده در فاز اول در آزمایشگاه بر روی خاک و مدت انجام پروژه را 12 ماه ذکر کرد و افزود: قرار بر این است که با مشارکت اداره کل راه و ترابری استان سمنان، در آینده نزدیک فاز نهایی پروژه بصورت اجرای واقعی در یک محور در دست ساخت به منظور صرفه جویی اقتصادی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

منافی در خاتمه یادآور شد: طرح های برون دانشگاهی مشابه دیگری در این دانشگاه نیز توسط اعضای هیئت علمی با سازمان ها و موسسات خصوصی و دولتی با موفقیت به انجام رسیده و این دانشگاه با انعقاد 68 قرارداد برون دانشگاهی با مبلغ کل بالغ بر 10 میلیارد ریال در چهار سال اخیر یکی از دانشگاه های پیشرو در سطح کشور است.