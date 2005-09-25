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۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۲

طي جلسه اي

وضعيت كتابهاي ديني كودك و نوجوان بررسي شد

در پنجاه و دومين جلسه هيات نظارت بر نشر كتاب كودك و نوجوان وضعيت متن و تصويرگري كتابهاي ديني كودك و نوجوان - كه طي يك ماه اخير مجوز انتشار گرفته اند - بررسي شد .

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل از روابط عمومي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، در اين جلسه بر ضرورت استناد كتابهاي ديني به روايت و منابع معتبر ، تاكيد و اعضا خواستار ارتقا كيفيت تصويرگري كتابهاي كودك در حوزه دين شدند.

بنابراين گزارش همچنين اعضا هيات نظارت از ناشران و تصويرگران خواستند كه در تصويرگري كتابهاي ديني بيش از پيش به ارزش هاي هنري و تصويرگري ، تناسب تصوير با موضوع  و واقعيت هاي تاريخي توجه ويژه اي داشته باشند.

اين گزارش حاكي است در اين جلسه بر تناسب نحوه بيان موضوع مورد روايت با مخاطبان نيز تاكيد شد و با توجه به ضرروت تنظيم شعائر و عنايت  به جايگاه قدسي معصومين ( عليهم السلام ) اعضا هيات نظارت بر نشر كتاب كودك و نوجوان رعايت موازين فني و تخصصي را در اين حوزه ياد آور شدند . همچنين پيشنهاد شد ، معاونت امور فرهنگي نيز در هيات خريد اين گونه آثار را مورد توجه قرار دهد.

دراين جلسه مقررشد درجشنواره كتاب كودك كرمان نيز موضوع بررسي و راهكارهاي متناسب در فضاي اجرايي به تصويرگران و ناشران ارايه شود.

کد مطلب 233591

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