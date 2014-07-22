به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اسدالله اسدی در سالن شهرداری منطقه یک مشهد اظهار کرد: هلال احمر خراسان رضوی افتخار دارد که تمام همت و توان خود را معطوف به خدمت به زائرین و مجاوران حرم رضوی می‌کند.

وی با بیان اینکه در ماه رمضان بستر فعالیت‌های هلال احمر افزایش می‌یابد، گفت: در هلال احمر استان همه فعالیت‌ها برای خدمت به مردم است و خدمتی که در ماه رمضان ارائه می‌شود با توجه به این ماه پر برکت است.

اسدی تصریح کرد: هلال احمر استان به دنبال آرامش زائرین در راه‌های منتهی به شهر مشهد است که در این ارتباط برای فصل تابستان نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.

اسدی بیان داشت: ما در ماه مبارک رمضان سفره مهمانی را داریم که در طی این ماه 225 سفره افطار برای 30 هزار نفر از خانواده‌های نیازمند در سطح خراسان رضوی توسط هلال احمر پهن می‌شود.

وی ادامه داد: طرحی دیگر نیز با نام فرشتگان رحمت 1950 سبد غذایی را برای خانواده‌هایی که زن سرپرست خانواده است، اهدا شده است.

وی تاکید کرد: هلال احمر نهادی مردمی بوده و تکیه آن به مردم است و همگام با مردم نیز خواهد بود.