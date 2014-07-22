به گزاش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد موسوی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد هماهنگی کمک‌رسانی به غزه با اعلام اینکه کمترین کمکی که در حال حاضر می‌توان برای مردم مظلوم فلسطین انجام داد، همکاری با هلال‌احمر فلسطین است، اظهارداشت: بر این اساس مقرر شده است تا جمعیت هلال‌احمر ایران در نخستین اقدام عملیاتی به منظور تهیه اقلام بهداشتی، دارویی و درمانی، ۲ میلیارد ریال به جمعیت هلال‌احمر فلسطین کمک کند.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی‌های اولیه‌ای با دفتر کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در ایران برای کمک از طریق کمیته به فلسطین هم انجام شده است، تصریح کرد: کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ فهرستی از مایحتاج کنونی مردم غزه را به ارزش ۵ میلیارد ریال اعلام کرده است که تصمیمات بعدی برای تامین و ارسال این کمکها اخذ خواهد شد.

موسوی اعلام کرد: همچنین در نخستین جلسه ستاد هماهنگی کمک‌رسانی به غزه مقرر شد تا جمع‌آوری کمکهای مردم انسان‌دوست ایران اسلامی هم از طریق شماره‌ حسابهای جمع‌آوری کمکهای مردمی جمعیت هلا‌ل‌احمر ایران هم در دستور کار قرار بگیرد.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر افزود: بر این اساس مردم نیکوکار و روزه‌‌دار ایران می‌توانند کمکهای ریالی خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ جمعیت هلال احمر نزد بانکهای ملی، رفاه، ملت، مسکن‏، صادرات، دی، تجارت و سپه و کمک های ارزی را به شماره حسابهای ۹۹۹۹۹۹ ارزی یورو نزد بانک ملت شعبه هجرت و ۷۰۲۰۷۰ ارزی دلار بانک ملی واریز کنند.

مردم فقط برای کمکهای نقدی اقدام کنند

موسوی با اشاره به اینکه مقرر شده است تا امروز و فردا همه پایگاههای جمع‌آوری کمکهای مردمی در سطح شهرها فعال شود، گفت: از آنجا که امکان ارسال کمکهای غیرنقدی به علت شرایط دشوار جنگ، به غزه وجود ندارد، لذا از هموطنان تقاضا می‌شود تا فقط برای ارسال کمکهای نقدی اقدام کنند.

وی به اقداماتی که تا کنون از سوی هلال‌احمر ایران انجام شده است، اشاره و عنوان کرد: هلال‌احمر ایران به منظور حمایت از مردم غزه و همدردی با جمعیت هلال‌احمر فلسطین تا کنون در بیانیه های جداگانه‌ای به ویژه از سوی رئیس جمعیت، حملات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و در مکاتبه‌ای با هلال‌احمر فلسطین ابراز همدردی و اعلام آمادگی برای کمک کرده و همچنین در کنفرانس‌های تلفنی کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ با هلال‌احمر فلسطین و جمعیت‌های ملی شرکت کرده است.

ایران برای اعزام نیروهای پزشکی و امدادی آماده است

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با اعلام اینکه جمع‌آوری کمکها تا پس از عید سعید فطر ادامه خواهد داشت، اظهارداشت: هلال‌احمر ایران برای اعزام نیروهای پزشکی و امدادی و ارسال کمک‌های امدادی و درمانی از جمله بیمارستان صحرایی و...، هم آمادگی کامل دارد که در صورت اعلام طرف فلسطینی اقدامات لازم انجام خواهد شد.

آمادگی مراکز درمانی هلال‌احمر برای پذیرش مجروحان فلسطینی

موسوی با اشاره به اینکه مراکز درمانی جمعیت هلال‌احمر ایران آمادگی پذیرش مجروحان فلسطین را دارند، افزود: مردم ایران اسلامی از جمعیت هلال‌احمر انتظار دارند با همه توان همچون گذشته در کمک به آسیب‌دیدگان این فاجعه انسانی حضور یابد.