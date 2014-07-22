محکومیت جنایات صهیونیست ها در غزه از سوی پلیس/ تامین امنیت مراسم روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار تقي مهري درباره تمهيدات پليس براي راهپيمايي روز جهاني قدس، اظهارداشت: اين روز، يکي از يادگارها و ابتکارات بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي است؛ ايشان آخرين جمعه ماه مبارک رمضان را روز انزجار از رژيم غاصب صهيونيسيتي قرار دادند تا مردم دنيا توجه ويژه اي به موضوع قدس و اقدامات جنايتکارانه اين رژيم داشته باشند.

اين مقام ارشد انتظامي از روز جهاني قدس به عنوان نمادي از وحدت و همبستگي ملل مسلمان در دفاع از حقوق ستمديدگان و مقابله با ظلم نام برد.

وي از آمادگي کامل پليس براي تامين نظم و امنيت راهپيمايي روز قدس خبر داد و گفت: در راستاي هر چه باشکوه تر برگزار شدن مراسم راهپيمايي اين روز، تمهيدات لازم در زمينه مسائل امنيتي، انتظامي و نيز ترافيکي از سوي پليس هاي تخصصي اتخاذ شده است.

رئیس پلیس پیشگیری با اشاره به اينکه پليس تمامی نقاط مراسم راهپيمايي را پوشش خواهد داد، خاطرنشان کرد: در اين روز براي طول مسير راهپيمايي، محل قرائت قطعنامه و برنامه هاي پيرامون آن در سراسر کشور، تدابير ويژه اي اتخاذ شده است.

مهري با اشاره به جنايت هاي اخير رژيم صهيونيستي، گفت: همزمان با ملت غيور ايران، پليس با حضور پررنگ خود در اين مراسم، ضمن ابراز همدردي با ملت مظلوم فلسطين، حمايت خود را از آنان اعلام خواهد داد.

رييس پليس پيشگيري ناجا در خاتمه از هموطنان و راهپيمايان روز جهاني قدس خواست با ماموران پليس همکاري لازم را داشته باشند.