مهدی غیور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت 757 مهر کودک در سطح استان اصفهان اظهار داشت: 521 مهدکودکهای استان در بخش خصوصی، 171 مهد در روستاها، 13 مهد به صورت خودکفا، 2 مهد کودک دولتی شهری و 5 مهد کودک دولتی روستایی در سطح استان اصفهان فعالیت میکنند.
وی در ادامه به فعالیت 50 آدینه مهد در سطح استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این مراکز در روزهای جمعه و همزمان با نماز جمعه در نزدیکی محل برگزاری نماز جمعه فعالیت میکنند و آموزشهای مهارتی و دینی را در ساعات نگهداری کودکان در مهد به آنها ارایه میدهند.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه 31 هزار و 179 کودک در مهدهای کودک سراسر استان نگهداری میشوند، افزود: سعی شده است در زمان حضور کودکان در مهدهای کودک استان آموزشها و مهارتهای لازم به آنها ارایه شود.
وی در ادامه با بیان اینکه نظارت بر روی فعالیت مربیان در مهدهای کودک سراسر استان به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد، ادامه داد: نظارت مستقیم بر روی مهدهای کودک استان به دنبال بازدید مسئولان بهزیستی از این مراکز صورت می گیرد.
غیور نصب دوربینهای مدار بسته در مهدهای کودک را نیز از جمله اقدامات نظارت غیر مستقیم و مستمر مسئولان بهزیستی بر روی این مراکز عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا با توجه به سیاستهای سازمان بهزیستی کشور نصب دوربینهای مدار بسته در مراکز بهزیستی استان و به ویژه مهدهای کودک در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تاکنون 30 درصد از مهدهای کودک استان اصفهان به دوربین مدار بسته مجهز شدهاند، گفت: اقدامات مورد نیاز برای تجهیز تمام مهدهای کودک استان به این سیستم در دستور کار قرار گرفته است.
دریافت شهریه غیر مجاز پیشتاز تخلفات مربیان مهدهای کودک استان اصفهان
معاون سازمان بهزیستی استان اصفهان دریافت شهریه مازاد بر میزان اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی را پیشتاز تخلفات مهدهای کودک استان اصفهان دانست و بیان داشت: با توجه به بازرسیهای صورت گرفته توسط مسئولان بهزیستی و هم چنین اعلام شکایت از سوی خانواده ها بیشترین تخلفات مربیان مهدهای کودک استان به این امر اختصاص یافته است.
وی در خصوص استاندارد سازی فضای مهدکودکها، وسایل بازی و آموزشهای ارایه شده از سوی مربیان مهدهای کودک را یکی دیگر از اقدامات نظارتی سازمان بهزیستی در حوزهی مهدهای کودک دانست و افزود: در این راستا در هنگام صدور مجوز برای افرد تنها به کسانی حداقلهای لازم برای راهاندازی مهد کودک را داشته باشند مجوز داده میشود.
غیور با بیان اینکه مهدهای کودک بر اساس توسعهی فضای فیزیکی، مهارتهای آموزشی و استفاده از وسایل بازی فوق استاندارد رتبه بندی میشوند، ادامه داد: در این راستا و با توجه به رتبه بندیهای صرت گرفته در حال حاضر 20 درصد از مهدای کودک سراسر استان و به ویژه شهر اصفهان مهدهای 5 ستاره هستند.
وی با بیان اینکه صدور مجوز برای متقاضیان راهاندازی مهد کودک جدید با برگزاری آزمون و مصاحبه صورت می گیرد، افزود: بر این اساس در سال گذشته از بین 110 متقاضی دریافت مجوز برای راهاندازی مهد کودک برای 20 درصد از آنها مجوز فعالیت صارد شده است.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: سیاستهای سازمان بهزیستی استان اصفهان بر مبنای توسعهی مهدهای کودک استاندارد در استان برنامه ریزی شده است.
غیور در گفتگو با مهر:
30 درصد از مهدهای کودک استان اصفهان به دوربین مدار بسته تجهیز شدهاند
اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون امور اجتماعی سامان بهزیستی استان اصفهان گفت: تا کنون 30 درصد از مهدهای کودک استان اصفهان به دوربین مدار بسته مجهز شدهاند.
مهدی غیور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت 757 مهر کودک در سطح استان اصفهان اظهار داشت: 521 مهدکودکهای استان در بخش خصوصی، 171 مهد در روستاها، 13 مهد به صورت خودکفا، 2 مهد کودک دولتی شهری و 5 مهد کودک دولتی روستایی در سطح استان اصفهان فعالیت میکنند.
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