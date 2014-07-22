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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۴

محمدحسینی:

322 واحد خون در لیالی قدر در رفسنجان اهدا شد

322 واحد خون در لیالی قدر در رفسنجان اهدا شد

رفسنجان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره انتقال خون رفسنجان از اهدای 322 واحد خون در ایام لیالی قدر در رفسنجان خبر داد.

مهدی محمدحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شب‌های پرخیر و برکت قدر تعداد 379 نفر از مردم رفسنجان برای اهدای خون به پایگاه‌های مربوطه مراجعه کردند.

وی ادامه داد: در این ایام 322 واحد خون با حجم 145 هزار سی سی اهدا شد.

این مسئولبا بیان اینکه این میزان نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است، افزود: خونگیری در این ایام در مرکز انتقال خون انجام شد و در مجموع میزان اهدا در ایام شبهای قدر در رفسنجان راضی کننده بود.

محمدحسینی همچنین با اشاره به همکاری مردم رفسنجان در مراجعه به مرکز انتقال خون، تصریح کرد: از شهروندان رفسنجان می خواهیم برای سلامتی خود و کمک به همنوعانی که احتیاج مبرم به فرآورده های خونی دارند در ایام باقیمانده ماه مبارک رمضان به مرکز مراجعه کنند.

کد مطلب 2335975

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