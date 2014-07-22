اختصاص بودجه 4 هزار میلیاردی برای بحران خشکسالی در کشور/ بیشترین بودجه به هلال احمر تخصیص یافت

محمدرضا كردستانچي در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بودجه در نظر گرفته شده برای بحران در سال جاری بر مبنای پیشگیری و وقوع حوادث است؛ امسال نیز بودجه ویژه برای برای بحران خشکسالی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در بخش تامین آب شرب شهری و زراعی اقداماتی انجام می دهیم و ابلاغ هایی نیز شده است. در بخش کشاورزی کمک های فنی اعتباری داریم که تقریبا هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی نیز برای تامین آب شرب روستایی و شهری در نظر گرفته شده و بقیه نیز به تناوب وقوع حادثه بوده است.

کردستان چی بیان کرد: حادثه برف در استانهای گیلان و مازندران و سیل اخیر گلستان و مازندران را داشتیم که خوشبختانه از نظر تامین بار مالی و یا جبران خسارت مالی آنها کارها انجام شده و حتی برای استانی مانند مازندران 80 میلیارد و 120 میلیارد تومان اعتبار تخصیص دادیم. همچنین تعدادی از طرح های ملی که اخیرا دچار آسیب شده بودند بر مبنای تخصیص صد در صدی تقویت کردیم تا سریعا عملیات بازسازی آنها انجام شود.

کردستان چی گفت: استانهای زیادی دچار حوادث متعدد شدند برخی از استانها دچار بحران آب موضعی بوده اند که برای آنها تامین اعتبار شده است. ابلاغیه های مناطقی مانند رنجان و نایین در اصفهان و یا شهرهای دیگر که دچار حوادث حاد می شوند نیز به سرعت نوشته می شود تا بعد از تصویب دولت به دستگاههای اجرایی تعلق بگیرد.

وی افزود: بیشترین مقدار بودجه برای خشکسالی اختصاص پیدا کرده است. ما حوادث دیگر هم داشتیم اما از آنجا که خشکسالی عام شده و امر نسبی است، آن را به صورت 31 استانی دیدیم منتها به میزان وقوع خشکسالی در هر استان و به تناسب رقم هایی که برای تامین آب آنها مورد نیاز است، متفاوت است ولی در مواقع دیگر مانند سیل که موضعی است، براساس نوع خسارتی که به راهها و ابنیه ها و ... وارد می شود، میزان بودجه تغییر می کند. تگرگ و سرمازدگی هم از حوادث موضعی است.

کردستان چی بیان کرد: در این مواقع، کارشناسان مراجعه کرده و هزینه ها را برآورد می کنند و براساس آنها ابلاغیه آماده و به دستگاهها اختصاص داده می شود. با این حال خشکسالی محوری ترین بحث ما در 5 سال گذشته بوده ولی حوادث بدی مانند فاجعه زلزله اهر و هریس و یا بستک و خراسان جنوبی و بوشهر را داشتیم که بودجه لازم برای همه آنها نیز برآورد شده و عملیات بازسازی آنها نیز همچنان ادامه دارد.