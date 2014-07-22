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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

اطلاعیه هلال احمر برای جمع آوری کمکهای نقدی به مردم فلسطین

اطلاعیه هلال احمر برای جمع آوری کمکهای نقدی به مردم فلسطین

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای آمادگی خود را برای جمع آوری کمکهای نقدی ملت شریف و نوعدوست ایران اسلامی جهت مردم نیازمند کشور فلسطین اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره یک جمعیت هلال احمر آمده است: در پی کشتار مظلومانه مردم بی دفاع فلسطین از سوی رژیم اشغالگر قدس، جمعیت هلال احمر به تاسی از مولای متقیان حضرت علی (ع) در دستگیری از نیازمندان و یتیمان و با ایمان به اصول هفت گانه جمعیت های ملی که همانا تسکین آلام بشری وکمک به همنوع سرلوحه آن است، آمادگی خود را جهت جمع آوری کمکهای نقدی ملت نوعدوست ایران اسلامی اعلام می دارد.

در این بیانیه تاکید شده است: مردم نیکوکار و روزه دار کشورمان می‌توانند کمکهای ریالی خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ جمعیت هلال احمر نزد بانکهای ملی، رفاه، ملت، مسکن‏، صادرات، دی، تجارت و سپه، و کمکهای ارزی را به شماره حسابهای ۹۹۹۹۹۹ ارزی یورو نزد بانک ملت شعبه هجرت و ۷۰۲۰۷۰ ارزی دلار بانک ملی واریز کرده و از اجر معنوی این عمل خیر بهره‌مند شوند.

کد مطلب 2335987

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