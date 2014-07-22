مجلس از پاسخ وزیر کشاورزی در مورد قیمت کود و تولیدات ارگانیک قانع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه از وزیر کشاورزی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

سئوال ایرانپور در خصوص علت کوتاهی وزارت کشاورزی در تامین و تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک بود.

سئوال ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان نیز در مورد دلایل افزایش بی رویه قیمت نهاده های کشاورزی، کود و سم بود.

حجتی در این جلسه عنوان کرد که قیمت کود و سم در دولت یازدهم افزایش نیافته است و هر کیلو کود معادل 35 هزار تومان است.

وی همچنین از برنامه های دولت برای توسعه بخش کشاورزی خبر داد.

وزیر کشاورزی در مورد سوال ایرانپور نیز گفت: در دهه هفتاد سالانه 40 هزار تن سم مصرف می شد که امروز این مقدار به 20 هزار تن کاهش یافته است و این امر نمایانگر کاهش استفاده از کود و سم شیمیایی است.

در پایان ناصر موسوی لارگانی و علی ایرانپور اعلام کردند که از پاسخ های وزیر کشاورزی قانع نشدند و اظهارات حجتی به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد.

نمایندگان نیز با 130 رای موافق، 88 رای مخالف، 13 رای ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های حجتی قانع شدند.