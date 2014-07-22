ضعف نظارت و کنترل بر ایمنی اتوبوس ها در ایران/ باک اضافه در زمان معاینه فنی کنترل نمی شود

سرهنگ سیدهادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایمنی موضوعی چند وجهی است و نباید از یک منظر به آن نگاه کرد، اظهارکرد: در ابتدا باید ایمنی و استاندار خودرو در زمان خروج از کارخانه چک شود، در مرحله دوم باید مراقب بود که عامل استفاده کننده یعنی راننده در خودرو دخل و تصرف نکند، در مرحله سوم عوامل نظارتی و کنترلی همچون نهادهای مربوطه وزارت راه، معاینه فنی،تعاونی ها، پلیس و دیگر نهادهای ذیربط هستند و در انتها نیز عوامل خدماتی هچون اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی هستند.

وی ادامه داد: همه این عوامل در جلوگیری از بروز حوادث دلخراش و ایمنی کامل اتوبوس تاثیر دارد و نمی توان ایمنی را تنها به یک بخش تعمیم داد.

هاشمی با بیان اینکه اتوبوسها به دلیل اینکه وسایل حمل و نقل عمومی است باید دقت و کنترل بیشتری بر ایمنی این وسیله نقلیه انجام شود، تصریح کرد: اولین ایمنی باید از سوی کارخانه سازنده اتوبوس انجام شود، متاسفانه در کشور ما در بسیاری موارد وقتی اتوبوسی با استاندارهای لازم از کارخانه خارج می شود، عامل راننده و مالک اتوبوس اغلب در خودرو دخل و تصرف می کنند.

وی تاکید کرد: صدر درصد رانندگان اتوبوس در ایران در اتوبوس دخل و تصرف هایی اعم از نسب باک اضافه، دستکاری برق خودرو، نسب پرده و روکش که عوامل تشدید کننده آتش هستند و ... می کنند که موجب کاهش ایمنی اتوبوس و یا حتی حادثه آفرین بودن آن می شوند.

رییس سابق راهور تهران افزود: متاسفانه این فرهنگ غلط به دلیل عدم کنترل بر این موضوع در میان رانندگان اتوبوس ها در کشور بسیار شایع است و در برخی موارد رانندگان حتی مطلع نیستند که این دستکاری ها می تواند منجر به بروز فاجعه شود.

وی با بیان اینکه قاچاق سوخت و عواملی از این دست در کشور ما موجب می شود که رانندگان اقدام به اعمال تغییرات در اتوبوس خود بکنند، افزود: ایجاد این تغییرات در اتوبوس از یک سو ایمنی خودرو را به شدت کاهش می دهد و از سوی دیگر بر شدت خسارات و صدمات احتمالی می افزاید.

سرهنگ هاشمی گفت: به عنوان مثال اضافه کردن باک اضافه در اتوبوس ها بسیار شایع است و یا کالای تجاری بار زدن، اینها به دلایل مختلف همچون تحمیل بار اضافی بر اتوبوس موجب می شود مرکز ثقل وزنی اتوبوس برهم بخورد و خودرو دیگر تعادل نداشته باشد، بر این اساس اتوبوسی که در شرایط عادی پیچ های مسیر را با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت به راحتی طی می کند به دلیل این درستکاری ها، در یک پیچ با سرعت 50 کلیومتر چپ کند.

وی ادامه داد: اضافه کردن باک و قاچاق سوخت هم اتوبوس را آماده انفجار می کند، چرا که وقتی باکی با دو هزار لیتر بنزین اضافه بر ظرفیت در اتوبوس وجود دارد بعد از مصرف حدود 20 درصد از این بنزین، 80 درصد بقیه در اثر حرکث اتوبوس گازی را از خود متصاعد می کنند که آن گاز داخل باک فشرده می شود و آماده انفجار است.

رییس سابق راهور تهران با انتقاد از اینکه متاسفانه این موارد کنترل نمی شود و منجر به بروز حوادثی تلخ در کشور می شود، افزود: متاسفانه تعبیه باک اضافه و یا نسب پرده و روکش صندلی و یا پهن کردن فرش در کف اتوبوس که مواردی است که به سادگی قابل کشف و پیشگیری است، در کشور کنترل نمی شود و معاینه فنی نیز به این موارد توجه نمی کند.

وی ادامه داد: شرکت مسافربری و وزارت راه نیز باید این موارد را قبل از خروج اتوبوس از ترمیتال کنترل کنند، اما متاسفانه این کنترل ها صورت نمی گیرد و ما همچنان شاهد بروز حوادث در کشور هستیم.

هاشمی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل مهم بر هم زننده ایمنی اتوبوس ها در کشور عامل راننده است، افزود: عامل راننده 50 درصد در بروز تصادفات در کشور نقش دارد.

وی اضافه کرد: براساس اعلام سازمان بین المللی PRK که مربوط به حوادث رانندگی است، یک گزارش آماری از حوادث کشورهای اروپایی تهیه شده که براساس آن سهم راننده در بروز تصادفات 51 درصد است، این در حالیست که در این کشورها خودرو استاندارد، راه استاندارد و امداد و نجات استاندارد وجود دارد.

وی ادامه داد: حال با این تفاسیر من سهم راننده در ایران را با این وضعیت جاده، خودرو و امداد و نجات، به صورت خوشبینانه 50 درصد در نظر گرفته ام.

هاشمی افزود: راننده اگر در سلامت جسمی به سر نبرد مثلا معتاد باشد و یا به دلیل حمل بار قاچاق دچار استرس باشد و یا با تلفن همراه صحبت کند ، یا اینکه حواسش از طریق آینه بالای سرش به ته اتوبوس باشد،که این موارد بسیار مشاهده شده است، می تواند فاجعه ای بزرگ ایجاد کند.

وی ادامه داد: متاسفانه پس از بروز حادثه نیز عوامل خدماتی از جمله اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر در کشور ما درست عمل نمی کنند و این موضوع خسارات و صدمات حادثه را بیشتر می کند.

رییس سابق پلیس راهور تهران موفقیت امداد و نجات جاده ای در ایران را حدود 20 درصد عنوان کرد و افزود: باید تلاش بیشتری در این بخش شود تا بتوان از بروز لطمات بیشتر جلوگیری کرد.