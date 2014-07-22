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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۴

چراجی:

كالابرگ هاي جديد نفت سفيد در گیلان اعلام شد

كالابرگ هاي جديد نفت سفيد در گیلان اعلام شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گيلان از اعلام كالابرگ هاي جديد نفت سفيد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین چراجی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه سوخت استان افزود: كالابرگ هاي جديد نفت سفيد طي اطلاعيه اي از طرف شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گيلان اعلام و از مصرف كنندگان خواست نسبت به دريافت هرچه سريعتر سهميه خود اقدام کنند.


وی همچنین اظهارداشت: چهار كالابرگ به شماره هاي 131 ، 231 ، 331 و 531 هريك به ميزان 210 ليتر اعلام شده كه از اول مرداد تا پایان شهریور ماه امسال قابل دریافت است.

مدیر شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گيلان ادامه داد: سهمیه مصوب برای هریک از کالابرگ های مزبور 210 لیتر است که در فروشندگی های سراسر استان قابل وصول است.

 

کد مطلب 2336014

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