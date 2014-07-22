كالابرگ هاي جديد نفت سفيد در گیلان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین چراجی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه سوخت استان افزود: كالابرگ هاي جديد نفت سفيد طي اطلاعيه اي از طرف شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گيلان اعلام و از مصرف كنندگان خواست نسبت به دريافت هرچه سريعتر سهميه خود اقدام کنند.



وی همچنین اظهارداشت: چهار كالابرگ به شماره هاي 131 ، 231 ، 331 و 531 هريك به ميزان 210 ليتر اعلام شده كه از اول مرداد تا پایان شهریور ماه امسال قابل دریافت است.



مدیر شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گيلان ادامه داد: سهمیه مصوب برای هریک از کالابرگ های مزبور 210 لیتر است که در فروشندگی های سراسر استان قابل وصول است.