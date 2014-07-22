جمع آوری 20 رشته انشعاب غیرمجاز شهرداری پرند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام گنجی خیبری اظهار کرد: با توجه به ضرورت تامین آب آشامیدنی مطلوب و مطابق با جمعیت تحت پوشش در مناطق مسکونی شهر جدید پرند و عدم رضایتمندی مشترکین از وضعیت کمی و افت فشار آب، با تحقیقات و بررسی های لازم انشعابات غیرمجاز متعدد در پارک ها و فضای سبز شهر پرند توسط شهرداری این شهر مشخص شد و پس از اطلاع و اخطارهای لازم با هماهنگی نیروهای حراست آبفای جنوب غربی تمامی این انشعابات قطع و جمع آوری شد.

وی گفت: این انشعابات غیرمجاز 20 رشته و در قطرهای 63 ،90 و 110 میلیمتری بود که برای نگهداری و آبیاری فضای سبز پارک کوهسار واقع در شمال فاز یک و بلوارهای شهدا، بصیرت و جمهوری از سوی امور فضای سبز شهرداری پرند مورد استفاده قرار می گرفت.

این مسئول افزود: در راستای توقف استفاده مجدد از آب آشامیدنی برای نگهداری و آبیاری فضای سبز و جبران خسارات وارده به شبکه و آب استفاده شده غیرمجاز، شکایتی از سوی دفتر حقوقی این شرکت برای ارائه به دادگاه طرح شده است.