به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر ظهر سه شنبه در جلسه ماهانه کارشناسان اداره کل امور اجتماعی استانداری همدان با تبیین اهمیت و تلاش مضاعف در حوزه فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: امسال از سوی مقام معظم رهبری سال فرهنگ و اقتصاد نامگذاری شده که رسالت همه متولیان امور فرهنگی را در نوآوری، خلاقیت و ابتکار عمل برای تحقق سیاستهای عالیه نظام سنگین تر می کند.

وی افزود: متاسفانه بیشتر ادارات و دستگاههای دولتی به روزمرگی سوق پیدا کرد و با وجود تامین اعتبارات و امکانات مورد نیاز، شاهد نشاط کاری مورد انتظار نیستیم.

نادری فر گفت: سازماندهی، اولویت بندی و نتیجه گرایی در اجرای سیاستهای فرهنگی و اجتماعی ضروری است و باید با تدبیر و تفکر اقدامات فرهنگی صورت گرفته را عینیت ببخشیم.

وی با اشاره به برخی آسیبها در حوزه فرهنگ بیان داشت: تنوع و موازی کاری، عدم تسهیل در روند واگذاری امور به مردم و تعلل در ارائه گزارشات و اقدامات، دلایلی است که به افت فعالیت ها در ادارات منجر شده است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان تاکید کرد: باید با اصلاح روشها، تغییر در نگرشها و افزایش تعاملات بین دستگاهی، فرایند اقدامات فرهنگی و اجتماعی را نتیجه بخش کرد.

وی در ادامه گفت: تبیین و گسترش آموزه های دینی و اسلامی در بین جوانان، ضمن حفظ حقوق شهروندی آنان، جامعه را از خطرات و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی مصون کند.

وی گفت: یکی از کارکردها و وظایف کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان، سیاستگذاری در حوزه مبارزه با جنگ نرم و اشاعه بی حجابی در جامعه است که خوشبختانه دستگاههای متولی در این خصوص همکاری و تعامل خوبی با یکدیگر دارند.

نادری فر به جایگاه حساس دانشگاهها و مراکز علمی اشاره و افزود: دانشگاه یکی از مکانهایی است که در بخش عفاف و حجاب هم می تواند آسیب و هم فرصت باشد که با توجه به جایگاه حساس آن باید دست اندرکاران اقدامات فرهنگی مطلوبی، مناسب با شان و جایگاه دانشگاه پیش گیرند.