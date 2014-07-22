خروج میراث جهانی ایران از فهرست یونسکو به دلیل بی توجهی به حفاظت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن طالبیان در بازدید از مسجد کبود تبریز افزود: خروج آثار تاریخی از فهرست یونسکو می تواند رتبه ایران را در دارا بودن آثار فرهنگی در جهان پایین آورد و بدیهی است که این اتفاق نباید بیافتد.

وی خاطرنشان کرد: اولین چیزی که یک مخاطب ملی و جهانی از سازمان میراث فرهنگی انتظار دارد حساسیت بالا نسبت به آثار تاریخی فرهنگی و نحوه مدیریت و نگهداری صحیح آنهاست.

معاون میراث فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را جزو معدود سازمان هایی خواند که حافظه تاریخی قوی دارد و موضوعاتش سیاسی نیستند بنابراین دلیلی ندارد که این سازمان در امور مربوط به حوزه کاریش ملاحظه کاری داشته باشد.

طالبیان با بیان اینکه کار در حوزه میراث فرهنگی عاشقی می طلبد، اظهار داشت: در تمام دنیا همینطور است که به میراث فرهنگی با دیدگاهی دولتی نمی توان نگاه کرد.

وی با اشاره به توجه و تاکیدات مقام معظم رهبری که میراث فرهنگی را در کشور دارای اهمیت بسیار و حفظ آن را حفظ هویت مردم ایران اسلامی خوانده اند، یادآور شد: باید توجه داشت که میراث فرهنگی اصل است و صنایع دستی و گردشگری به واسطه آن رونق و توسعه پیدا می کنند.

مسوول پرونده های ثبت جهانی کشور تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر الگوی ایرانی اسلامی و معماری و شهرسازی اسلامی تاکید می کنند و این کاری است که از مسیر میراث فرهنگی میسر می شود.

طالبیان حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی را وظیفه ملی، تاریخی، شرعی و دینی همه ایرانیان خواند و یادآور شد: دستورالعمل آثار ثبت جهانی یک جریان جهانی است و وقتی ایران عضو ان شده و منشور بین المللی اش را پذیرفته باید این دستورالعمل ها را به درستی اعمال کند.

وی ثبت جهانی دو اثر مجموعه کلیساها و نیز بازار تبریز با تمام ملحقاتش از جمله مسجد کبود تبریز را جزو این اقدامات شاخص خواند که باید محافظت و به درستی نگهداری شوند.