3300 خبرنگار راهپیمایی روزجهانی قدس را پوشش می دهند/ اعلام شعار محوری روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرمضان شریف رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس امروز صبح در نشست خبری خود که به مناسبت روز جهانی قدس برگزار شد، با اشاره به کشته شدن بیش از 550 نفر از مردم مظلوم غزه در 14 روز اخیر اظهار داشت: طبق آمارهای بدست آمده تا امروز صبح بیش از 3 هزار و 600 نفر زخمی و بیش از 100 هزار نفر خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده اند و بیش از 50 هزار منزل مسکونی تخریب شده است.

وی افزود: جای تاسف دارد برای رهبران کشورهای اروپایی که مدعی حقوق بشر و سردمدار دموکراسی در دنیا هستند و همچنین برای همه رهبران کشورهای عربی جای تاسف دارد که با سکوت و مماشات خودشان شاهد قتل عام و نسل کشی ملت فلسطین هستند.

وی اضافه کرد: ملت مقاوم غزه در ماه مبارک رمضان جهاد فی سبیل الله را در مبارزه با رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار دادند و جوانان کشورهای اسلامی و انقلابیون و آزادی خواهان عالم به رزمندگان جهاد حماس افتخار می کنند و به عزم و اراده آنان سر تعظیم فرود می آورند که با اتکاء به نفس و با توجه به آموزه های دینی و برای حفظ امنیت خانواده خود سخت مبارزه می کنند.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس تصریح کرد: مردم مظلوم فلسطین در اوج تحریم ها از تمام کسانی که مدعی حمایت از آنان هستند دست کشیدند و با اتکاء به توانمندی خود در مقابل پنجمین ارتش جهان و منطقه یعنی ارتش رژیم صهیونیستی مقاومت جانانه ای را نشان داده و ناقوس شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی را که مهمترین مولفه امنیت این رژیم است برای بار سوم به چالش کشیدند.

شریف با اشاره به برگزاری روز جهانی قدس در آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان گفت: روز جهانی قدس یادگار ماندگار و تاریخی امام خمینی(ره) بوده که ایشان 36 سال گذشته آن را نامگذاری کردند و از آن زمان تاکنون شاهد برگزاری راهپیمایی و حضور پرشکوه مردم کشورمان بودیم و مردم صرف نظر از تمام مشکلاتی که در مقاطع مختلف جمهوری اسلامی ایران با آن درگیر بود، حمایت خو را از ملت فلسطین داشته اند.

وی افزود: ملت ایران در اوج جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی که در طول 36 سال گذشته با آن درگیر بود، با حضور متراکم، انبوه و باانگیزه حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین همواره نشان دادند.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس تصریح کرد: حمایت ملت بزرگ ایران در طول 36 سال گذشته خون جدیدی را در امت اسلامی برای حمایت از ملت فلسطین دمید و حصول این مقاومت نیز استقامت، پایمردی و شجاعت در اعلام حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین بود که تفکر انقلاب اسلامی را در بطن جهاد اسلامی نهادینه کرد.

شریف با برشماری تاثیرگذاری راهپیمایی روز جهانی قدس در جهان گفت: اولین تاثیر زنده و پویا شدن موضوع فلسطین و جلوگیری از اقدامات رژیم صهیونیستی به رغم هزینه های هنگفت این رژیم و حامیان آنان بوده است و همچنین یکی دیگر از تاثیرپذیری برگزاری این راهپیمایی قرار گرفتن دین و آموزه های دینی به عنوان محور اصلی و تکیه گاه مبارزات مردم فلسطین بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین از دیگر تاثیرپذیری راهپیمایی روز جهانی قدس می توان به تولید قدرت برای جبهه حامیان فلسطین و پشتیبانی ‌سازی برای حمایت از افکار ملل های آزادی خواه جهان نام برد و همچنین بازگشت روحیه اعتمادبه نفس در ملت فلسطین به دلیل تداوم مبارزه با رژیم صهیونیستی در راستای استیفای حقوق خود از دیگر تاثیرپذیری های حمایت همه جانبه مردم مسلمان از ملت مظلوم فلسطین بوده است.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس ادامه داد: ظهور رهبران شایسته در روند حرکت ملت فلسطین علیه رژیم صهیونیست، ایجاد انگیزه و روحیه مقاومت در جامعه فلسطین بخصوص در نسل سوم و چهارم ملت فلسطین بعد از دوره اشغال، محصور شدن رژیم صهیونیستی در محدوده سرزمین های اشغالی و دست کشیدن از استراتژی نیل تا فرات و احداث دیوار حائل پیرامون خود، تحمیل شکست های نظامی خفت‌بار و فروریختن ابهت ارتش رژیم صهیونیستی از دیگر تاثیرپذیری های حمایت مردم مسلمان سراسر جهان بوده است.

شریف ادامه داد: بسترسازی برای آگاهی و بیداری ملت ها در سرتاسر جهان و ایجاد زمینه برای اعتراض علیه نظام سلطه، برملا شدن روند روبه زوال و افول رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه ای و فرامنطقه‌ای آن، شفاف و مشخص شدن جبهه حامیان واقعی ملت فلسطین از حامیان دروغین آنها از دیگر محورهای تاثیرپذیری حمایت مردم مسلمان بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: روز جهانی قدس محور وحدت و ایجاد امت و ملت فلسطین است که آن ملت را به یک پارچه سازی رساند و روحیه اعتمادبه نفس را در آنها زنده کرد.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس خاطر نشان کرد: مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شرایطی برگزار خواهد شد که شاهد تلاقی ظلم مضاعف، فجایع غزه و رفتار فتنه داعش در عراق و سوریه هستیم.

شریف تصریح کرد: قطعا ملت های مسلمان از فتنه داعش، القاعده و تکفیری ها که برای انحراف افکار عمومی از توجه به مردم فلسطین فعالیت دارند، آگاه خواهند بود.

وی ادامه داد: قطعا می توانیم ادعا کنیم که این فتنه توسط نظام سلطه برای درگیر کردن کشورهای اسلامی و فراموش کردن اقدامات رژیم صهیونیستی طراحی شده است.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس گفت: سردمداران رژیم صهیونیستی فاقد عقل استراتژیک هستند.

شریف با اشاره به شهادت مظلومانه مردم فلسطین بیان کرد: مردم غزه، مردمی فاقد ارتش هستند که مظلومانه قربانی می شوند و جامعه جهانی باید پاسخ دهد که چگونه رژیم صهیونیستی یک ملت بی دفاع را تحت آماج حملات زمینی، دریایی و هوایی قرار داده و بیگناهان بسیاری را به شهادت می رساند.

وی با بیان اینکه همه آزادی‌خواهان و افراد آگاه جهان به ملت فلسطین حق دفاع می دهند، خاطر نشان کرد: ملت مظلوم فلسطین در اوج محرومیت و تحریم های اقتصادی، سیاسی و نظامی از خود دفاع می کنند.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس با اشاره به دستاوردهای روز جهانی قدس گفت: آشکار شدن توان مقاومت و افول رژیم صهیونیستی از مهمترین دستاوردهای روز جهانی قدس است زیرا ملت با ابتکار به آموزه های دینی و بهره گیری از حامیان می تواند به حقوق از دست رفته خود دست پیدا کند.

رمضان شریف با اشاره به اقدامات ستاد انتفاضه و قدس برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس تصریح کرد: ستاد داخلی برای تهران و سایر شهرستان ها و ستاد خارجی در خارج از کشور برای حضور تمام قد حامیان فلسطین ایجاد شده اند تا مردم حامی ملت مظلوم فلسطین حضور یکپارچه خود را اعلام کنند.

شریف ادامه داد: طبق آمارهای به دست آمده در سال گذشته نیز 70 نقطه خارج از کشور مراسم حمایت از مردم برگزار شد که امسال نیز 10 نقطه در خارج از کشور نیز به آمار گذشته اضافه خواهد شد و امسال شاهد برگزاری مراسم حمایت از مردم مظلوم غزه در 80 نقطه مختلف در خارج از کشور خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مراسم حمایت از مردم غزه در 5 قاره جهان برگزار خواهد شد گفت: این مراسم در کشور در 770 شهر که مراسم نماز عبادی و سیاسی جمعه در آن دایر است برگزار می شود و مبدا مراسم راهپیمایی های سراسر کشور مساجد اصلی شهرها و مقصد راهپیمایی ها مصلی شهر و میعادگاه برپایی نماز جمعه است.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس با اشاره به حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برای انعکاس این راهپیمایی اظهار داشت: مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در کشور با حضور بیش از 3 هزار و 300 خبرنگار داخلی و خارجی پوشش داده خواهد شد و شاهد انعکاس و بازتاب حمایت های همه جانبه ملت ایران خواهیم بود.

وی ادامه داد: در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران نیز 210 عکاس و خبرنگار خارجی و هزار و 500 عکاس و خبرنگار داخلی انعکاس رویدادهای این مراسم خواهند پرداخت.

شریف با بیان اینکه در روز جهانی قدس ایستگاه های فرهنگی در سراسر کشور برپا خواهد شد، افزود: گردهمایی سینماگران و هنرمندان کشور در حمایت از مردم غزه به ترتیب در فرهنگسرای شفق و تالار اندیشه در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و همچنین هیأت پارلمان کشورهای اسلامی امروز در تهران جلسه ای را به منظور حمایت از مردم غزه که به همت مجلس شورای اسلامی برپا شده برگزار می کنند.

شریف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیازمندی مردم غزه به حمایت های مالی و مادی است گفت: در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس صندوق جمع آوری کمک های مالی برای مردم غزه توسط کمیته امداد برپا خواهد شد تا ان شاء الله نیز شاهد حمایت های همه جانبه مردم ایران از مردم مظلوم غزه باشیم.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس با اشاره به دستور رئیس جمهور به تمام وزرا برای حمایت همه جانبه از مردم مظلوم غزه گفت: در همین ارتباط وزیر بهداشت برای کمک رسانی به مجروحان فلسطین و تامین دارو اعلام آمادگی داشتند.

شریف با اشاره به سخنرانی مراسم راهپیمایی روز قدس تصریح کرد: برای سخنرانی از تمام قوا دعوت شده است اما بر مبنای سنوات گذشته ریاست جمهوری سخنران مراسم روز قدس خواهند بود و امیدواریم ایشان در این مراسم حضور پیدا کنند اما تا اکنون دفتر رئیس جمهور این حضور را اعلام نکردند و قطعا سخنران اصلی مراسم با نظر شورای عالی امنیت ملی تا فردا (چهارشنبه) مشخص و اعلام می شود.

شریف با بیان اینکه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس راس ساعت 10 و 30 دقیقه صبح در تهران برگزار می شود گفت: زمان آغاز مراسم راهپیمایی در شهرهای دیگر نیز توسط مسئولان محلی تعیین و به مردم اعلام خواهد شد.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس گفت: شعارهای محوری روز جهانی قدس تمرکز بر آرمان فلسطین و پشتیبانی از مردم غزه، برائت از فتنه صهیونیستی داعش و بیزاری از رژیم اشغال گر قدس است.