مدير نشر هزاره ققنوس : ناشران دولتي به فعاليت بخش خصوصي در عرصه ادبيات دفاع مقدس لطمه مي زنند





اين ناشر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : ناشران با عدد و رقم سر و كار دار دارند و بيشتر به دنبال ارائه آمار هستند تا اينكه محتواي كار فرهنگي برايشان اهميت داشته باشد .

رضا حاجي آبادي در ادامه درباره فعاليت ناشران دولتي در اين حوزه ، گفت : حمايت ها سازمان يافته و همه جانبه از ناشران دولتي باعث شده كه به فعالتي هاي بخش خصوصي در اين رابطه كم توجهي شود و به دليل اينكه ناشران دولتي به كيفيت توجه نمي كنند ، كيفت توليدات اين حوزه به شدت افت كرده است .

مدير يك مركز انتشاراتي : متوليان ادبيات دفاع مقدس از تخصص كافي در اين حوزه برخوردار نيستند .

اين ناشر در ادامه افزود : به دليل اينكه بخش مهمي از توليدات كتاب دفاع مقدس توسط ناشران دولتي انجام مي شود و اين ناشران هم به كميت بيشتر توجه مي كنند هرسال از بودجه اختصاصي به بخش خصوصي كاسته مي شود و به ناشران دولتي داده مي شود .

وي در ادامه افزود : از آنجا كه متوليان ادبيات دفاع مقدس از تخصص كافي در اين حوزه برخوردار نيستند ، توليدات اين حوزه هم جهت و سمت و سوي درستي پيدا نكرده است و آنها از سر تكليف دست به انتشار كتاب هايي در اين حوزه مي زنند تا اينكه متوليان آن به طور تخصصي دغدغه كار دفاع مقدس را داشته باشند .

وي درباره نظارت محتوايي بر آثاري كه از نظر انطباق تاريخي با رويدادهاي عيني مغايرت دارند ، گفت : در اين حوزه متاسفانه هيچ نظارتي وجود ندارد و متاسفانه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس به عنوان متولي اين كار از نيروهاي تخصصي دراين حوزه استفاده نمي كند .

حاجي آبادي درباره كتابسازي در حوزه دفاع مقدس ، گفت : در اين حوزه هم مانند ديگر حوزه ها ممكن است كتابسازي هايي صورت گرفته باشد و در اين باره بايد بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس دقت كافي داشته باشد كه فقط از كتابهايي حمايت كنند كه ارزش چاپ شدن داشته باشند و واقعا چيزي به معارف دقاع مقدس بيافزاد .