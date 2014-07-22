باغ 33 هکتاری شناسنامه رامسر است/ کمبود آب شرب در شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبان سروری پیش از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: با تلاش مستمر و مکاتبه ها و نشست های زیاد با مدیران کل مرتبط مقررشد تا این باغ به شهرداری واگذار شود که اکنون شاهد احیای آن توسط شهرداری و شورای اسلامی رامسر هستیم.



وی همچنین از میزبانی رامسر در مردادماه سال جاری از همایش گردشگری سلامت با حضور کشورهای عضو اکو سخن گفت و افزود : در این مدت برای نخستین بار هفته فرهنگی رامسر برگزار می شود که برنامه ای متنوعی برای این هفته در نظر گرفته ایم.

فرماندار رامسر با اشاره به الگو گرفتن نظام جمهوری اسلامی ایران از حکومت عدل مو لا علی (ع) گفت : به برکت رشادتهای ایثارگران و شهدا و مردم ایران و با الگو قرار دادن روش حکومتی مولا علی سویژه شاخصه مردم داری توسط رهبر معظم انقلاب و دولتمردان ایران توانست منشا ء خدمات بسیار زیادی شود.



سروری افزود : این روزها تاریخ شاهد بی رحمانه ترین و تلخترین جنایات ددمنشانه صهیونیستی به مردم بیگناه و روزه دار غزه است و به همین واطه روز قدس امسال از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده و برهمه مردم مسلمان سویژه ایران اسلامی لازم است تا در جهت پشتیبانی و حمایت مردم غزه این روز را با شکوه تر از گذشته برگزار کنند.



وی با اشاره به حمایت های همه جانبه رهبر معظم انقلاب ازدولت و رییس جمهور اضافه کرد : امید واریم این سرمایه عظیم و حمایت بزرگی که رهبر از دولت کردند ، پشتوانه خوبی برای ما باشد تا در جهت بجا آوردن خواسته های مردم ،رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی و تامین آرامش آنان بیشتر تلاش کنیم.



سروری ادامه داد: علیرغم همه حمایت هایی که رهبر معظم انقلاب از دولت داشتند ولی بازهم شاهد حملاتی به وزراء و دولتمردان و شخص رئیس جمهور هستیم که البته این نشان از فضای باز انتقاد در کشور دارد ولیکن اگر انتقادها را از سوی گروههای مختلف سیاسی مرور کنیم در می یابیم که آنان از جاده انصاف خارج شده و بجای انتقاد به سمت تخریب و تخطئه پیش رفته اند.



فرماندار رامسر تصریح کرد: اکنون در فضایی قرار داریم که باید افراد تاثیر گذار جامعه پشت سر رهبر انقلاب به حمایت از مسئولین نظام برخیزند و بجای تخریب، راهها را برای دولت باز کنند.



وی خاطر نشان کرد: تنها یک روز پس از فرمایشات مقام معظم رهبری ، برخی ها از تریبون هایی که در این ایام در اختیار دارند در همین شهرستان رامسر ، استفاده کرده و دولت را تخطئه کردند و این درست نیست.



نماینده عالی دولت در شهرستان رامسر افزود : تلاش های موثری در ایجاد فضای همدلی و آرامش در سران قوا صورت گرفته است که باید به به نهادها و نیروهای موثر در سطح کشور تعمیم پیدا کند که این همه از زحمات ریاست جمهور است.



فرماندار رامسر گفت: تورم که در زمان تحویل دولت به 47 درصد رسبیده بود با تلاش همه جانبه تیم اقتصادی دولت مهار شده و شاهد کاهش نرخ آن در سطح کشور و استان هستیم.



وی در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت : اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها با حداقل آسیبها انجام شد و در نظر گرفتن بسته های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر جامعه ، کاهش هزینه های درمانی و تحت پوشش بیمه قرار دادن همه ی مردم ، اصلاح ساختار کشاورزی که نمونه آن خرید تضمینی برگ سبز چای با قیمت مناسب بودیم ،پرداخت تسهیلات به خسارت دیدگان ناشی از بحران برف 92 که مبلغ آن 123 میلیارد تومان از محل مصوبه هییت وزیران بوده که سهم شهرستان رامسر 15 میلیارد و 200 میلیون تومان است که به بخش های مختلف آسیب دیده در دامداری ، شیلات ، باغات کشاورزی ، چای ،صنایع تبدیلی و گل و گیاه پرداخت خواهد شد ، از جمله اقدامات دولت یازدهم است.



این مقام مسئول از باغداران و کشاورزان خواست تا با بیمه کردن محصولات و باغات خود در کمک به دولت مشارکت داشته باشند.



وی در خصوص پروژه های بزرگی که در سطح شهرستان رامسر در حال اجرا است گفت : پروژه فرودگاه رامسر با 98 درصد پیشرفت فیزیکی و افزایش طول باند از 1500 متر به 2700 متر از جمله پروژه های بسیارمهم رامسر است که در سال جاری از اعتبارات مناسبی برخوردار نشد.



سروری از وزیر راه و شهرسازی خواستار تخصیص اعتبار ات لازم جهت تکمیل پروژه فرودگاه رامسر که از 98 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است ، شد.



وی در خصوص پروژه تصفیه خانه رامسر نیز گفت: رامسر به لحاظ موقعیت خاص با مشکلات آب شرب و کمبود آن مواجه بود که بعد از احداث سد میجران علیرغم گذشت 10 سال از عمر پروژه هنوز به بهره برداری نرسیده است.



وی افزود : پیگیری ها و مکاتبات زیادی در جهت روشن شدن تکلیف این پروژه مهم و حیاتی انجام دادیم و با توجه به اینکه در اقدامی نادر که شاید در هیچ کجا رسم نباشد ، در حین اجرای پروژه کارفرمای آن تغییر کرده بود که مجددا آن را به آب منطقه ای واگذار کردیم تا با جدیت و تامین اعتبار لازم شاهد افتتاح آن باشیم.

سروری در خصوص سیستم فاضلاب شهری نیز اظهار داشت : این پروژه نیز بسیار بزرگ بوده و با اعتبار پیش بینی شده ی 15 میلیارد تومان و با همکاری بانک توسعه اسلامی ، مطالعات آن به انجام رسیده و در مرحله خرید زمین برای اجرای آن هستیم و همکاری همه دستگاههای اجرایی در انجام این پروژه جهت رسیدن به محیط زیست سالم و دریایی پاک نیاز است.



وی در خصوص جمع آوری زباله و بازیافت آن از عدم اهلیت پیمانکار انتخاب شده در سالهای قبل گلایه کرد و گفت : بازدید ها و پیگیری های زیادی در جهت مطالعه احداث کارخانه زباله سوز با همکاری شورای اسلامی و شهرداری رامسر آغاز شده است و در صدد تهیه زمین برای این کارخانه هستیم تا در آینده ای نه چندان دور شاهد رفع این معضل بزرگ باشیم.