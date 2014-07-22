به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی موفقیت گروه کُر آوازی تهران در هشتمین فستیوال جهانی گروههای کُر جهان را تبریک گفت.
در پیام علی مرادخانی آمده است: کسب مقام از هشتمین دوره مسابقات جهانی گروههای کُر دنیا، از سوی جوانان خلاق گروه موسیقایی کُر آوازی تهران، افتخاری برای موسیقی و هنر کشور عزیزمان است. برافراشتن پرچم پرافتخار ایران عزیز بار دیگر غرور ایرانیان را زنده کرد و نشان داد که گشودن راه برای هنرمندان، در حقیقت تحقق دپیلماسی فرهنگی است که در دولت تدبیر و امید بارها بر آن تاکید شده است.
بار دیگر موفقیت و کسب جوایز را به میلاد عمرانلو، سرپرست و تک تک هنرمندان این گروه تبریک میگویم و برای آنها آرزوی موفقیت بیشتر در تمام مراحل زندگی را دارم.
گروه کُر آوازی تهران به رهبری میلاد عمرانلو در هشتمین فستیوال جهانی گروههای کُر جهان در کشور لتونی، موفق به دریافت دو مدال طلا و یک مدال نقره شد.
فعالیت افراد فاقد صلاحیت در آموزش موسیقی بازی با فرهنگ است
پژوهشگر موسیقی سنتی و آیینی معتقد است فعالیت برخی مربیان موسیقی در فرهنگسراها که هنوز دورههای آموزش خود را تکمیل نکردهاند نه تنها آموزش هنر نیست بلکه بازی با فرهنگ است.
هوشنگ جاوید با اشاره به طرح ساماندهی کلاسهای آموزش موسیقی در فرهنگسراها گفت: استادان موسیقی مانند مرحوم مشکاتیان یا دیگر صاحبنظران خانه موسیقی در نوشتههایشان نقد کردهاند که امروز همه استاد شدند و دیگر فرق استاد و غیر استاد مشخص نیست.
نویسنده کتاب «آشنایی با موسیقی مناطق و نواحی ایران» با تاکید بر اینکه برخی آموزشهای موسیقی در فرهنگسراها ربطی به فرهنگ ایرانی نداشت، اظهار کرد: برای مثال سازهای فرنگی باید در پایگاههای علمی مانند دانشگاه آموزش داده شود و اگر کسی بدون روشهای علمی فقط گیتار زدن را آموزش بگیرد، اختصاصات ساز را درک نخواهد کرد. در واقع این افراد نه موسیقیورزند، نه موسیقیشناس نه نوازندهاند، اینها فقط یاد گرفتهاند یک چیزی را به صدا درآورند.
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