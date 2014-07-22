به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محی الدین طاهری ظهر سه شنبه در نشست خبری آخرین فعالیت در حرم مطهر سید علاءالدین حسین(ع) تاکید کرد: حرم مطهر سید علاالدین حسین(ع) در فارس بیشترین زائرین را بعد از حرم مطهر شاهچراغ(ع) به خود اختصاص داده و در این خصوص باید توجه ویژه ای به توسعه این حرم مطهر نیز داشته باشیم.

وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت حرم مطهر سید علاءالدین حسین(ع) با کمک های مردمی انجام شده، گفت: تا به امروز هر اندازه که شاهد توسعه حرم هستیم با کمک نذورات مردمی بوده و هیچگونه اعتبار دولتی در این خصوص دریافت نشده است.

تولیت آستان مقدس سیدعلاالدین حسین(ع) یادآور شد: از حدود چهار سال پیش طرح توسعه حرم های مطهر مطرح و با تصویب شورای عالی شهرسازی کشور اجرایی شد اما تاکنون هیچ اعتبار و یا برنامه ای برای توسعه حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) در نظر گرفته نشده است.

حجت الاسلام طاهری ادامه داد: مسئولین و نمایندگان بودجه های مختلفی را تصویب می کنند اما این حرکت آنها در بحث توسعه حرمین نیست در حالیکه طبق مصوبه طرح توسعه حرمین را داریم.

وی افزود: ساخت مجموعه بین الحرمین به اندازه کافی به حرمین مطهر ظلم کرده و امروز شاهد هرگونه جرم و خلافی در این منطقه هستیم در حالیکه کمتر کسی به فکر رفع مشکلات این منطقه است.

تولیت آستان سیدعلاالدین حسین(ع) با بیان اینکه امروز این منطقه با مشکلات مختلف امنیتی مواجه شده است، گفت: تاکنون فعالیت های مختلفی در این راستا انجام شده اما همچنان شاهد بروز مشکلاتی در این منطقه هستیم که باعث بروز چالش هایی برای زائرین می شود.

حجت الاسلام طاهری تصریح کرد: ما مخالف ساخت و ساز و پیشرفت شهر نیستیم اما به چه دلیل باید راه اندازی و ساخت یک مجموعه در این منطقه باعث بروز مشکلات برای زائرین باشد.

وی یادآور شد: نبود پارکینگ در این منطقه اولین مشکل زائرین است که تاکنون فکری برای این مهم نشده در حالیکه طرح توسعه حرم مطهر سید علا الدین حسین(ع) زمانیکه اجرا شود مساحت این حرم از سه هکتار به پنج هکتار خواهد رسید.

تولیت آستان مقدس سیدعلاالدین حسین(ع) تاکید کرد: برای شهر شیراز ننگ است که در میان دو حرم مقدس اینگونه رفتارهایی انجام شود و کمتر کسی به فکر رفع این چالش ها باشد.

حجت الاسلام طاهری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص هزینه کرد سال گذشته در حرم مطهر سید علا الدین حسین(ع)، گفت: در سال گذشته حدود دو میلیارد تومان هزینه استان شده در حالیکه درآمد ما از نذورات مردمی کمتر از یک میلیارد تومان بوده که البته به دلیل تحت پوشش اوقاف بودن این محموعه 40 درصد از نذورات نیز به اوقاف پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه درخواست ما از دولت در بحث توسعه حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) تخصیص اعتبارات قانونی است، گفت: درخواست ما برای طرح توسعه حرم رقمی 30 میلیارد تومان است که البته به طور حتم این رقم در زمان اجرا افزایش خواهد یافت.