به گزارش خبرگزاری مهر، نادیا طاری با اعلام این مطلب افزود: فعالیت های عمرانی و تجهیزاتی طبق یک برنامه ریزی دقیق و در طول 3ماه تابستان در 102 مدرسه دولتی سطح منطقه اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه 15 درصد جمعیت شهری را دانش آموزان تشکیل می دهند، یادآور شد: مدارس در توسعه و تعمیق فرهنگ جامعه شهری نقش با اهمیت دارند، در همین راستا اداره آموزش‌های شهروندی منطقه 7، با همکاری و تعامل آموزش و پرورش اجرای طرح حمایت از مدارس را در دستور کار خود قرار داده است.

به گفته طاری هدف از اجرای این طرح ایجاد الگوی مدیریت واحد و عادلانه در توزیع خدمات به مدارس و کمک به تجهیز، بهسازی ونوسازی، ایمن سازی و بازسازی محیط‌های آموزشی، هوشمندسازی مدارس، کمک به تهیه و تأمین کتاب برای کتابخانه‌های مدارس و فعالیت‌های برنامه‌ای درزمینه فرهنگی، هنری، اجتماعی، آموزشی، ورزشی و زیست محیطی خواهد بود.

وی با اشاره به اجرای طرح هجرت 3 در این منطقه، خاطرنشان کرد: همانند سال تحصیلی گذشته دو هنرستان کار و دانش و فنی و حرفه‌ای پسرانه و دخترانه با دریافت کمک هزینه از شهرداری منطقه، توسط دانش آموزان همان هنرستان تجهیز خواهند شد.

رییس اداره آموزش های شهروندی شهرداری منطقه 7، تصریح کرد: تعدادی از دانش‌آموزان کم بضاعت منطقه نیز در فصل تابستان به اردوی تفریحی آموزشی رامسر فرستاده خواهند شد.