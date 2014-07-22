آیت الله علما از کرمانشاهیان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد

به گزارش خبرنگار، آیت الله مصطفی علما، امام جمعه کرمانشاه، صبح سه شنبه در بیانیه ای از مردم استان کرمانشاه خواست که حضوری پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس داشته باشند.

آیت الله علما در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار دفتر خبرگزاری مهر کرمانشاه قرار گرفته، آورده است: به فرمایش مقام معظم رهبری امروز اسراییل غاصب به پشتیبانی و حمایت آمریکای جنایتکار به بدترین و شنیع ترین جنایات دست زده و قتل عام کودکان و زنان را به راحتی انجام می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در این بیانیه افزوده است: تاکنون نزدیک به 600 انسان بیگناه اعم از زن و مرد و کودکان معصوم به شهادت رسیده اند و بیش از سه هزار و 600 نفر زخمی و بیش از یکصد هزار نفر نیز آواره شده اند و این نتیجه بی تفاوتی سران کشورهای اسلامی است که اگر اندکی غم اسلام و مسلمین را داشته باشند، دشمنان اسلام جرات چنین غلطهایی را نمی کنند.

آیت الله علما گفت: جنایات اخیر اسراییل، یک انزجار بی سابقه از اسراییل و آمریکا را در دنیا رقم زده است و با مشاهده تظاهرات ها و پیام های رسانه ای مردم دنیا، آمریکا و اسراییل جنایتکار باید بدانند که این یک رفراندوم بزرگ جهانی است علیه ظلم و جنایات آنها و بفهمند که اسراییل جز یک حکومت غاصب و جنایتکار چیزی نیست و به تعبیر امام (ره) اسراییل یک غده سرطانی است.

امام جمعه کرمانشاه در پایان این بیانیه، با اشاره به متفاوت بودن روز قدس امسال، تاکید کرد: مردم مومن و متدین ایران به طور قطع حضوری بی سابقه را در روز قدس به نمایش خواهند گذاشت و فریاد 75 میلیونی ایرانیان در جهان طنین انداز خواهد شد لذا بر همه هم استانیهای مومن و با بصیرت کرمانشاه نیز واجب است که از کوچک و بزرگ در این راهپیمایی خداپسندانه شرکت کنند.