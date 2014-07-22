به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور» است، گفت: جمعیت هلال احمر به منظور اثربخشی فعالیتها و اقدامات به شناسایی مشکلات و موانع و نیز توانمندسازی بانوان شاغل در این جمعیت همسو با حرکت در مسیر دانش پژوهی و مدیریت راهبردی تحول می پردازد.

مهمترین برنامه های حوزه زنان و خانواده

رئیس جمعیت هلال احمر مهمترین مولفه های پیش بینی شده در برنامه های این حوزه را شامل:

۱- ارتقاء دانش و مهارت امدادی تخصصی زنان،

۲- گسترش پژوهش های نظری، راهبردی و کاربردی آنان در راستای جنبش نرم افزاری با تعامل و هم افزایی، آگاه سازی، فرهنگ سازی و نقش آفرینی در عرصه های اقتصاد و فرهنگ در خانواده و جامعه عنوان کرد.

وظایف اصلی جمعیت در قبال طیف زنان

رئیس جمعیت هلال احمر وظایف این جمعیت در قبال طیف زنان جامعه را نیز شامل ۲ مورد زیر برشمرد:

۱- حمایت از نقش محوری و تصمیم گیری زنان، دختران شاغل و عضو در جمعیت هلال احمر در تامین سلامت خود، خانواده و جامعه

۲- ارتقاء سطح پیشگیری در جهت گسترش، تعمیم و ارتقاء کیفی خدمات موثر و بهنگام مبتنی بر آموزش را از مخاطب ذکر کرد.

اهداف راهبردی سیاست های ابلاغی

رئیس جمعیت هلال احمر اهداف راهبردی سیاستهای ابلاغی را شامل موارد زیر ذکر کرد:

۱- توانمندسازی زنان عضو، داوطلب و امدادگر به عنوان حمایتگر و پشتیبان و یاری رسان زنان و خانواده های در معرض آسیب حوادث و بلایای طبیعی

۲- تحکیم بنیان خانواده و گسترش فرهنگ زندگی به شیوه ایرانی -اسلامی

متن ابلاغیه رئیس جمعیت هلال احمر به سازمانها و معاونت ها به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

به تعبیر مقام معظم رهبری، مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است، با وجود این علی رغم وضعیت کنونی جامعه ایران با تراز متعالی مدنظر فاصله زیادی دارد و تحقق این تلاش ها و دستاوردها نیازمند تلاشی آگاهانه در راستای تبیین و نهادینه سازی ارزش های نظام در حوزه زن و تصویر مطلوب خانواده در قالب راهبردها و برنامه های اجرایی می باشد. در این راستا و همسو با حرکت در مسیر دانش پژوهی و مدیریت راهبردی تحول در راستای اثربخشی فعالیتها و اقدامات در جمعیت هلال احمر،‌با استفاده از تحلیل مبانی مورد نظر در منویات مقام معظم رهبری در خصوص زنان و سیاست های کلی ایشان در خصوص سلامت که وجه خاص آن به زنان و خانواده برمی گردد می بایست به شناسایی مشکلات و موانع و نیز توانمندسازی بانوان شاغل در جمعست هلال احمر پرداخته شود.

سیاستهای ابلاغی حوزه امور زنان و خانواده جمعیت هلال احمر

1- گسترش کمی و توسعه حضور فعال و موثر زنان جمعیت در موقعیت های آسیب پذیری برای حمایت (آسیبهای طبیعی و اجتماعی)

2- افزایش عرصه های توامندسازی برای مشارکت در موقعیت های تصمیم ساز و رهبری

3- ارتقاء دانش و مهارت های نظری،‌راهبردی و کاربردی زنان جمعیت هلال احمر در جهت افزایش بهره وری و پاسخگویی شرایط عادی و بحرانی در مقابل آسیب ها و حوادث، ایجاد زیرساخت های فرهنگی، تخصصی و فناورانه در نظام سلامت در سطوح مختلف زنان در ابعاد معنوی، روانی، جسمی،‌فردی و خانوادگی.

4- ارتقاء ‌سطح پیشگیری در سلامت زنان در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی و نیز با نگاه ویژه به گروه های آسیب پذیر در معرض خطر بالا در حوادث،‌ آگاه سازی، ‌فرهنگ سازی و حمایت از نقش محوری و تصمیم گیری زنان در تامین سلامت خود، خانواده و جامعه.

5- گسترش، تعمیم و ارتقاء کیفی خدمات موثر و بهنگام مبتنی بر آموزش و توانمندسازی خانواده های در معرض آسیب.

6- تبیین الگوها و سبک زندگی اسلامی- ایرانی در سطوح فردی و اجتماعی و نیز ترویج فرهنگ سازی و نهادینه سازی در جامعه اسلامی با حفظ کرامت انسانی.

در این راستا ارتقاء دانش و مهارت امدادی تخصصی زنان،‌گسترش پژوهش های نظری، راهبردی و کاربردی آنان در راستای جنبش نرم افزاری با تعامل و هم افزایی،‌آگاه سازی، فرهنگ سازی و نقش آفرینی در عرصه های اقتصاد و فرهنگ در خانواده و جامعه از مهمترین مولفه های برنامه های پیش بینی شده این حوزه است.

حمایت از نقش محوری و تصمیم گیری زنان،‌ دختران شاغل و عضو در جمعیت هلال احمر در تامین سلامت خود،‌خانواده و نیز ارتقاء سطح پیشگیری در جهت گسترش، تعمیم و ارتقاء کیفی خدمات موثر و بهنگام مبتنی بر آموزش از وظایف اصلی جمعست هلال احمز دز قبال این طیف از جامعه مخاطب است.

و در این میان توانمندسازی زنان عضو، داوطلب و امدادگر به عنوان حمایتگر و پشتیبان و یاری رسان زنان و خانواده های در معرض آسیب حوادث و بلایای طبیعی و نیز تحکیم بنیان خانواده و گسترش فرهنگ زندگی به شیوه ایرانی - اسلامی از اهداف راهبردی سیاست های مذکور برای دستیابی به شاخصهای برتر اجرایی است که امید است با تعهد و تدبیر شایسته در تمامی بخش ها و سازمان های جمعیت و اهتمام به این مهم و این سیاستها شاهد ترقی، پیشرفت و تکمیل فرایند اثربخشی فعالیتهای زنان قدرتمند و شایسته جمعیت هلال احمر در سال ۹۳ باشیم.»