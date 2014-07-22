تجمع اعتراضی در محکومیت جنایات غزه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر تجمع اعتراضی در ارتباط با فجایع غزه با حضور اقشار مختلف مردم و جوانان که با فریاد "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" انزجار خود را از ظلم جهانی اعلام کردند،صبح امروز در مقابل دفتر سازمان ملل برگزار شد.



بنابراین گزارش، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین گواهی مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ در جمع تجمع کنندگان بیان کرد: ما به دبیرکل سازمان ملل اعلام می کنیم که این جنگ یک طرفه به پایان برسانند تا مردم فلسطین تا پایان ماه مبارک رمضان به آرامش برسند.



وی با اشاره به جمله امام خمینی(ره) که فرمود"قلب اسلام قدس است و باید آزاد شود" خطاب به کشورهای اسلامی افزود:چگونه مسلمانانی هستند که نماز طولانی می خوانند و دایعه دار دین هستند اما به قلب اسلام که فلسطین باشد توجهی ندارند.



حجت الاسلام گواهی گفت : در روز قدس با شعار مرگ بر آمریکا و برگ بر سازشکار بر علیه ولد نامشروع آمریکا رژیم صهیونیستی فریاد خواهیم زد .



وی افزود: خواسته ما از سازمان ملل این است که یا از مظلومین عالم دفاع کنید و به شعارتان که دفاع از مردم مظلوم عالم است عمل کنید یا بگذارید و بروید.



مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) در پایان گفت: کسانی که در دفتر سازمان ملل حضور دارند پیام نمایندگان ملت ایران را به سازمان ملل برسانند که ملت ایران با تمام وجود از مردم غزه حمایت می کند و این را وظیفه شرعی و دینی خود می داند.

