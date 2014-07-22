نیما جاویدی کارگردان فیلم «ملبورن» درباره اولین حضور جهانی این فیلم در جشنواره ونیز به خبرنگار مهر گفت: «ملبورن» به عنوان فیلم افتتاحیه بخش هفته منتقدان جشنواره ونیز پذیرفته شده و قرار است به عنوان اولین فیلم این بخش در شهریورماه امسال اکران شود.

او درباره نحوه راهیابی فیلمش به جشنواره ونیز توضیح داد: محمد اطبایی پخش بین المللی فیلم را برعهده دارد و آشنایی مسئولان این جشنواره با «ملبورن» در مارکت جشنواره فیلم کن صورت گرفته است. نحوه انتخاب فیلم‌ها برای جشنواره ونیز هم بدین شکل است که در این بخش هشت فیلم را انتخاب می‌کنند و یکی از آن ها به عنوان فیلم افتتاحیه انتخاب می‎شود که هیات انتخاب، فیلم «ملبورن» را برگزیدند.

کارگردان فیلم «ملبورن» عنوان کرد: نمایش فیلم در تاریخ 6 شهریور ماه سال جاری است که به همراه جواد نوروزبیگی برای اکران فیلم در جشنواره ونیز، به ایتالیا سفر خواهیم کرد. اگر پیمان معادی و نگار جواهریان هم در این مقطع زمانی سر کار نباشند، قطعا در این سفر ما را همراهی خواهند کرد.

کارگردان جوان سینمای ایران درباره فعالیت های تازه اش در حوزه سینما گفت: طرحی را آماده دارم اما دلم می‌خواهد ابتدا فیلم «ملبورن» اکران شود و آن را با مردم به تماشا بنشینم و نقطه نظرات آن ها را جویا شوم و بازخوردها را نسبت به فیلم بگیریم تا در ادامه مسیر فیلمسازی ام محکمتر گام بردارم.

جاویدی درباره زمان اکران «ملبورن» که نخستین فیلم در کارنامه‌اش محسوب می‌شود، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده قرار است اوایل پاییز امسال این فیلم را اکران کنیم.

فیلم سینمایی «ملبورن» به نویسندگی و کارگردانی نیما جاویدی اولین فیلم سینمایی بلند وی است که مضمونی اجتماعی دارد و به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی ساخته شده است.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون مانی حقیقی، پیمان معادی، نگار جواهریان، روشنک گرامی، الهام کردا، ویدا جوان، پرستو مقدم حضور دارند و علی سرابی نیز به عنوان بازیگردان در این پروژه حضور داشته است.

این فیلم در سی و دومین جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو حضور داشت.