علت قطعی آب در مرکز دیالیز قدس بررسی شد/ آبفا: انشعاب این مرکز استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در پی انتشار خبری با عنوان "قطع آب موجب تعطیلی مرکز دیالیز شهرستان قدس شد" در خبرگزاری مهر، مسئولان اداره آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب و اداره تابعه در شهرستان قدس بر آن شدند تا با بررسی علل وقوع قطعی آب در این مرکز از بروز حوادث اینچنینی جلوگیری به عمل آورند.

در این راستا مدیر امور آب و فاضلاب قدس با حضور در مرکز دیالیز شهرستان از نزدیک موضوع را مورد بررسی قرار داد.

محمدصادق بهشتی در این خصوص اظهار داشت: انشعاب آب مرکز دیالیز شهرستان قدس استاندارد نیست، بدین معنا که این مرکز از مدت‌ها پیش اقدام به تأمین آب مورد نیاز خود از طریق انشعاب غیرمجاز به طول 50 متر از کانون پرورش فکری که در جنب آن قرار دارد کرده است.

این مسئول افزود: از اینرو گفتگویی با مدیر مرکز دیالیز قدس انجام گرفت که طی آن مقرر شد هر زمان که این مرکز مجوزهای لازم را برای انشعاب مجاز اخذ کند، اداره آب و فاضلاب شهرستان آمادگی دارد نسبت به اصلاح شبکه اقدام کند.

وی تاکید کرد: باید به اطلاع عموم رسانده شود که در محدوده این مرکز هیچ‌گونه قطعی آب تاکنون رخ نداده است، بلکه آنچه پدید آمده، ناشی از افت فشار آب بوده که در ساعات پیک مصرف در مناطق مختلف تهران از جمله شهر قدس شاهد آن هستیم.

مدیر امور آبفای قدس در شهروندان خواست تا با صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب، این اداره را در خدمات‌رسانی به تمام شهروندان به ویژه بیماران یاری رسانند.