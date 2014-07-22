سرهنگ حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح در نظر گرفتن تخفیف برای آزادسازی خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی پارکینگ‌های استان اصفهان اظهار داشت: این طرح از نیمه‌ی ماه مبارک رمضان آغاز و تا عید فطر ادامه خواهد داشت.



وی با بیان اینکه در حال حاضر 16 هزار دستگاه موتورسیکلت و 3 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌های استان اصفهان خاک می‌خورند، افزود: چنانچه مدت زمان نگهداری از این وسایط نقلیه در پارکینگ‌های نیروی انتظامی بیشتر از یک سال شود بر اساس فرمان حضرت امام خمینی (ره) و دستور مقام قضایی به مزایده گذاشته می‌شوند.



رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، دستور مقام قضایی و هم‌چنین تصادفات بیشترین دلیل توقیف خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌های استان اصفهان افزود: سرقتی بودن و یا عدم دارا بودن پلاک نیز از دیگر دلایل توقیف خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌ها است.



وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری اصفهان در حال حاضر نصب پایه‌ی دوربین‌های کنترل ترافیک در محدوده‌ی زوج و فرد شهر اصفهان را در دستور کار قرار داده است، اظهار داشت: قرار است دوربین‌های کنترل ترافیک این محدوده تا آبان ماه سال جاری نصب و راه اندازی شود.



طرح‌های ترافیکی روز قدس و عید فطر در اصفهان



سرهنگ غلامی در ادامه در خصوص طرح‌های کنترل ترافیک روز قدس در اصفهان نیز گفت: تمام 7 نقطه‌ی منتهی به میدان امام خمینی (ره) از جمله خیابان استانداری، حافظ، سپاه، چهارباغ پایین، چهارباغ عباسی در روز جمعه از صبح تا بعد از نماز جمعه در طرح ترافیکی روز قدس قرار می‌گیرند و با هرگونه توقف و تردد خودروها در این خیابان‌ها برخورد خواهد شد.



وی در خصوص طرح ترافیکی روز عید فطر نیز بیان داشت: اجرای طرح ترافیکی روز عید فطر نیز در خیابان‌های ذکر شده و از ساعت 3 بامداد تا بعد از نماز عید فطر اجرایی خواهد شد.